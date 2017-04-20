15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişeler Kalkıyor

Haber- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın saat 08.00'da başlayacak serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişeler Kalkıyor

Haber- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın saat 08.00'da başlayacak serbest geçiş çalışmaları kapsamında  gece saatlerinde hazırlıklara başlandı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da başlayacak çalışmalarla ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak. Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı belirtildi. 

Görüntü dökümü:

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-Köprüdeki ışıklı uyarılar 

-Görevlilerin 4 şeridi kapaması

-Yoldaki çalışmalar 

-Genel ve detaylar

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