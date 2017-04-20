15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişeler İçin Çalışma Başladı 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişeler İçin Çalışma Başladı 2

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15 Temmuz, Şehit, Gişe