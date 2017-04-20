15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişe Çalışması Havadan Görüntülendi

Haber- Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA



15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı. Çalışmalar havadan görüntülendi.



15 Temmuz Şehitler serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlanmıştı. Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da ekipler köprüye gelerek çalışmalara başladı. Çalışmalarda ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak.



15 Temmuz Şehitler köprüsünü kullanan sürücüler trafiğin rahatlayacağını belirtti



Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı öğrenildi.