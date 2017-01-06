15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı Hizmete Açıldı

YALOVA (AA) - Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve Çiftlikköy Belediyesi tarafından projelendirilen Çiftlikköy 15 Temmuz Şehitler Kavşağında ilk araç geçişi gerçekleştirildi.



Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Şehitler Kavşağında araç geçişinin başlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.



Bundan sonraki aşamada köprülü kavşağın geri kalan işlerinin kademe kademe devam edeceğini belirten Silpagar, "Bu köprülü kavşağın proje çalışmaları belediyemiz tarafından gerçekleştirilip bedeli tarafımızca karşılandı. Toplam 7 milyon liraya mal olan köprülü kavşak yan yol ve bağlantı yollarıyla 2 kilometre uzunluğa sahip. Köprüsü ise 135 metre uzunlukta. Tüm Çiftlikköylü halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından, Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, AK Parti ilçe Başkanı Feridun Ünlü, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, Çiftlikköy Belediyesi meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar yanı sıra çok sayıda vatandaş araçlarıyla kavşaktan geçti.