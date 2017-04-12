Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen ikiz polis memurlarının babası Ali Oruç, "Demokrasiyi korumak adına, aydınlık geleceğimiz için milletimiz canını ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanım asla üzülmeyin, 80 milyon bu vatana kendini feda etmeye hazırdır." dedi.



Darbe girişimi sırasında Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezine yapılan saldırıda şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet'in babası Ali Oruç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"nda şehit yakınları adına yaptığı konuşmada, iki kınalı kuzusunun şehit düştüğünü söyledi.



Acıyı kalbinin en derininden hissettiğini vurgulayan Oruç, "Dalgalanan bayrakta artık bir damla da olsa evlatlarımın kanı var." ifadesini kullandı.



Düzenlenen programla evlat acısının bu gece dindiğini dile getiren Oruç, 15 Temmuz gecesinde bir kahramanlık destanının yazıldığını ifade ederek, "O kalleşlere, soysuzlara haddini bildirdik. Demokrasiyi korumak adına, aydınlık geleceğimiz için milletimiz canını ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanım asla üzülmeyin, 80 milyon bu vatana kendini feda etmeye hazırdır." şeklinde konuştu.



"Vücudumda 5 şarapnel parçası var"



Gaziler adına bir konuşma yapan 15 Temmuz gazisi İsmet Eker ise darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine babası ve 3 erkek kardeşiyle evlerinden çıktıklarını söyledi.



Saraçhane'ye doğru giderken önlerini kesen bir gruba "Biz şehit olmaya gidiyoruz" dediklerini anımsatan Eker, "Helikopter ve keskin nişancı hainler bizi çapraz ateşe aldı. Bana da 3 kurşun, 5 şarapnel parçası geldi. Kurşunları alındı, şu an vücudumda 5 şarapnel parçası var." dedi.



Milli güreşçi olarak hayallerinin bulunduğunu dile getiren Eker, "Ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım, hem de vücudumda henüz çıkarılmayan şarapnel parçasıyla, hem de onları birer madalya gibi taşıyarak. İleride polis olup vatan nöbetine üniformamla devam edeceğim." ifadesini kullandı.



Referandumda 16 yaşında olmasından dolayı oy kullanamayacağını söyleyen Eker, "Cumhurbaşkanımızın biz şehit yakınları ve gazilere yaptığı çağrıyı bir kez daha size hatırlatmak istiyorum. Vatan nöbetimiz bu sefer sandıklarda devam ediyor. Geleceğimiz için, çocuklarımızın yarınları için hepinizi 'evet' demeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.



15 Temmuz'da 15 yaşında, şimdi ise 16 yaşında olduğunu aktaran Eker, 9 ayda hem kendisi hem de bu millet için çok şey değiştiğini vurguladı.



Eker, konuşmasının sonunda bir hediye vermek istediğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanını gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine kalem hediye eden Eker'i alnından öptü, onunla bir süre sohbet etti.



Programdan notlar



Salona girişinde katılımcılar tarafından ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bir süre vatandaşları selamladı.



Programda Kur'an-ı Kerim okundu, 13 bini aşkın hatimin duası yapıldı. 15 Temmuz'u anlatan video gösteriminin yapıldığı programda, çocuk korosu tarafından 15 Temmuz Marşı söylendi.



Korodaki çocuklar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve salondakilere gül takdim etti. Program sırasında salonun çatısından katılımcıların üzerine gül yaprakları atıldı.



Vatandaşlar zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan", "Dik Dur Eğilme", İşte Ordu, İşte Komutan" ve "İdam İsteriz" sloganları attı.



Salona Türk bayrağı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin yanı sıra "Okçular Tepesi Boş Değil", "Okçular Tepesinde Nöbetteyiz", "Dünyaya İyiliğin Yayılması İçin" afişleri da asıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının ardından 15 Şehitler Köprüsü gazisi Yüksel Akın ve İstanbul Üniversitesi seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim tarafından hediye takdim edildi.



Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şehit yakınları ve gazilerin de aralarında olduğu çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.