15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı - Detaylar - Istanbul
- Programdan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi Çocuk korosunun konseri Kur'an-ı Kerim Tilaveti İSTANBUL - Sinan Erdem Spor Salonunda, Milli İrade Platformu Tarafından Organize Edilen 15 Temmuz Şehit Yakınları ve...
- Programdan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi
Çocuk korosunun konseri
Kur'an-ı Kerim Tilaveti İSTANBUL - Sinan Erdem Spor Salonunda, Milli İrade Platformu Tarafından Organize Edilen 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı düzenlendi.