15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı - Detaylar - Istanbul

- Programdan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi Çocuk korosunun konseri Kur'an-ı Kerim Tilaveti İSTANBUL - Sinan Erdem Spor Salonunda, Milli İrade Platformu Tarafından Organize Edilen 15 Temmuz Şehit Yakınları ve...

15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı - Detaylar - Istanbul

- Programdan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi
Çocuk korosunun konseri
Kur'an-ı Kerim Tilaveti İSTANBUL - Sinan Erdem Spor Salonunda, Milli İrade Platformu Tarafından Organize Edilen 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı düzenlendi.

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