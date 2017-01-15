15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Futbolla Andılar

Adana'da, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarını yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından organize edilen "Adana Adliyesi 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini Anma Halı Saha Futbol Şampiyonası" tamamlandı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Adana Adliyesi, Adana Valiliği, Adana Barosu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çevre ilçe adliyeleri ile ceza infaz kurumunda görev yapan hakim, savcı, avukat, zabıt katibi ve infaz koruma memurlarından oluşan 31 takım yer aldı.



"Ömer Halisdemir Gücü" ve "Halisdemir Spor" adıyla katılan takımların da bulunduğu turnuvanın final maçında, rakiplerini eleyen ceza infaz kurumu çalışanlarından oluşan "Diriliş Spor" ile "Avukatlar Takımı" karşı karşıya geldi. Şampiyonluğu, "Diriliş Spor"u 3-2 yenen "Avukatlar Takımı" elde etti.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, şehitler için saygı duruşunun ardından yapılan kupa töreninde, 340 sporcunun ter döktüğü şampiyonada mücadele eden tüm takımlara, turnuvanın amacına ve önemine uygun olarak centilmence hareket etmelerinden dolayı teşekkür etti.



"Avukatlar Takımını" kutlayan Yeldan, şunları kaydetti:



"Türk milletine karşı bu ülkenin, bu vatanın kendi silahlarıyla hainlikte sınır tanımayan ihanet şebekesinin yaptığı darbe girişiminde, göğsünü siper edip karşı durarak şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ile gözünü kırpmadan canını hiçe sayan gazilerimiz anısına düzenlediğimiz futbol turnuvasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en önemli dönüm noktasında, demokrasi mücadelesinde vatan ve millet uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bıraktıkları şanlı mirasa sahip çıkacağımıza söz veriyoruz."



Şampiyon takım, kupasını Vali Mahmut Demirtaş'tan aldı.