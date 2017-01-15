15 Temmuz Şehit ve Gazileri Futbolla Anıldı

Adana'da darbe girişimi soruşturmalarını yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından organize edilen "Adana Adliyesi 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini Anma Halı Saha Futbol Şampiyonası" sona erdi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar anısına düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Adana Adliyesi, Adana Valiliği, Adana Barosu, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çevre ilçe adliyeleri ile ceza infaz kurumunda görev yapan hakim, Cumhuriyet savcısı, avukat, zabıt katibi ve infaz koruma memurlarından oluşan 31 takım kıyasıya yarıştı. 2 takımın 'Ömer Halisdemir Gücü' ve 'Halisdemir Spor' adıyla katıldığı turnuvanın final maçında, rakiplerini eleyen ceza infaz kurumu çalışanlarından oluşan Diriliş Spor ile Avukatlar Takımı karşı karşıya geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Cumali Tülü ile Musa Ünel, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile çok sayıda yargı mensubu ve çalışanının izlediği maçta, Diriliş Spor'u 3-2 yenen Avukatlar Takımı turnuvanın şampiyonu oldu.



"Şehitlerin merasına sahip çıkacağız"



Şehitler için saygı duruşunun ardından yapılan kupa töreninde konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 340 sporcunun ter döktüğü şampiyonada mücadele eden tüm takımlara, turnuvanın amacına ve önemine uygun olarak centilmence hareket etmelerinden dolayı teşekkür edip, turnuvanın şampiyonu olan Avukatlar Takımını da kutladı. Başsavcı Yeldan, "Türk milletine karşı bu ülkenin, bu vatanın kendi silahlarıyla hainlikte sınır tanımayan ihanet şebekesinin yaptığı darbe girişiminde, göğsünü siper edip karşı durarak şahadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ile gözünü kırpmadan canını hiçe sayan gazilerimiz anısına düzenlediğimiz futbol turnuvasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli dönüm noktasında, demokrasi mücadelesinde vatan ve millet uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bıraktıkları şanlı mirasa sahip çıkacağımıza söz veriyoruz" dedi.



Şampiyon takım kupasını validen aldı



Vali Mahmut Demirtaş ise turnuvanın şampiyonu olan Avukattalar Takımı oyuncularına madalyalarını ve birincilik kupasını vererek, hem katılımlarından dolayı, hem de şampiyon olmalarından dolayı sporcuları kutlayıp tebrik etti. Başsavcı Yeldan, ikinci olan Diriliş Spor'a, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun da üçüncü olan İcra Spor'a kupa ve madalyalarını verdi. Çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sporcuların katılımıyla sona eren etkinlik, turnuvaya katkısı olanlara teşekkür plaketi verilmesiyle son buldu. - ADANA