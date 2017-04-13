15 Temmuz Şehidinin İsmi Hastanede Yaşatılacak

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Şırnak'ın Silopi Belediyesince, Devlet Hastanesinde talasemi hastaları için düzenlenen ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis Sevda Güngör'ün ismi verildi.



Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, Silopi ilçesinde talasemi hastalarının sorunlarını Silopi Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Savaş Konak ve Silopi Devlet Hastanesine iletti.



Bu girişim sonucunda Belediye Başkan Vekili Konak, belediyenin imkanları ile başhekimlik tarafından tahsis edilen 2 odanın düzenlemesini yaptırdı. Talasemi hastaları için düzenlenen odalara, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen polis Sevda Güngör'ün ismi verildi.



Konak, odaların açılışı amacıyla düzenlenen törende, "Odaları düzenleyerek küçük yavrularımızın hizmetine sunduk. Önümüzdeki dönemde yine hastane yönetiminden gelen bütün talepleri değerlendireceğiz. Sağlık açısından gerekli yardımlar yapılacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çocuklara şimdiden acil şifalar diliyorum." dedi.



Törene, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Kökçü, Silopi Devlet Hastanesi Baştabibi Harun Demirci, Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan, hastane çalışanları ve polis memurları katıldı.