15 Temmuz Şehidin Adı Sokağa Verildi

Muratpaşa Belediyesi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çallı Hizmet Binası'nın yan sokağına 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın adını verdi.



Muratpaşa Belediyesi, geçici görevle Ankara'da bulunan ve 15 Temmuz darbe gecesi saat 20.00'de çıkan çatışmada 26 yaşında şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın adı Güvenlik Mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü Çallı Hizmet Binası'nın yan sokağına verildi. Belediye Meclis kararıyla şehit polis memurun adının ve fotoğrafının yer aldı levha Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıldönümünde yerine yerleştirildi. - ANTALYA