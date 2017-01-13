15 Temmuz Şehidi Anısına 'Millet Destanı' Kitabı

Karaman Valiliği 16 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanı Külliyesinde şehit olan Muhammet Yalçın anısına hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülke genelinde ve Karaman'da yaşanan gelişmeleri fotoğraflarla anlatan "Millet Destanı" kitabını tanıttı.



Karaman Valiliğinde düzenlenen tanıtım toplantısında ilk önce Valilik tarafından hazırlanan 5 dakikalık bir film izlendi.



Burada konuşan Karaman Valisi Süleyman Tapsız, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak mecburiyetinde olduklarını söyledi.



Bunun için, Karaman Valiliği olarak 15 Temmuz akşamı ülkemizde ve Karaman'da yaşananları belgeleyen, 16 Temmuz Sabahı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit olan Hemşehrimiz "Şehit Muhammed Yalçın" anısına "Millet Destanı" adında özel bir kitap hazırlandığını ifade eden Tapsız,"15 Temmuz 2016'da, Milletimiz devletimizin başı ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında demokrasiyi, hukuku, milli iradeyi, anayasayı ve seçtiklerini korumak için bir araya gelmiş, ölümüne mücadele etmiştir. Demokrasi nöbetlerinde 29 gece sabahlayan, içerideki ve dışarıdaki tüm şer güçlere, devletinin, milletinin, istiklalinin ve istikbalinin yanında olduğunu gösteren on milyonlarca vatandaşımıza borcumuzu asla ödeyemeyiz" dedi.



.Bu süreçte Türkiye'nin, bir avuç hainin dışında, 79 milyon vatandaşının tamamıyla, tüm dünyaya, tarih boyunca örnek gösterilecek bir özgürlük ve demokrasi dersi verdiğini belirten Tapsız, konuşmasını şöyle sürdürdü:



" Milletimiz, terör örgütlerine olduğu gibi darbe heveslilerine de meydanı bırakmayacağını cümle aleme göstermiştir. 15 Temmuz 2016; Türkiye'nin ve Türk milletinin, vatanı, özgürlüğü ve geleceği söz konusu olduğunda nasıl tek yürek, tek ses, tek nefes olabildiğinin ispatıdır. Milletimizin milli iradeye ölümüne sahip çıktığı, meydanlarda milli irade nöbeti tuttuğu gündür. Halkın gücünün üstünde başka bir güç olmadığının bütün karanlık güçlere, hainlere ve onların içimizdeki işbirlikçilerine bir kez daha öğretildiği gündür. Halkın gücünün, tankın ve silahın gücünü yendiği gündür. Darbecilere halkın darbe yaptığı gündür. Bu milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının bir kez daha ilan edildiği gündür. Bundan böyle hiçbir gücün, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum." dedi.



Şehit Muhammed Yalçın'ın Babası Selahaddin Yalçın'da çocuğuyla gurur duyduğunu belirterek,"Ben oğlumu bu vatan için şehit verdim. Allah ondan razı olsun. Devletimize, Sayın Valime teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalar. Onun anısını yaşatmak için böyle bir kitap hazırlatmışlar. Onu ve yapılanları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Vali Tapsız Baba Yalçın'a ilk kitabı verdi.



Toplantıda Karaman İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen'de hazır bulundu.