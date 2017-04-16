15 Temmuz Ruhunu Yaşatıyorlar

Medya İletişim Grubu, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için darbe girişiminin yaşandığı günden itibaren her ayın 15'inde bir araya gelerek nöbet tutmaya devam ediyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kısıklı'da bulunan evinin karşısında yer alan Abdullah Ağa Camisinde bir araya gelenler, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanlarla gaziler için dualar ederek, Kur'an-ı Kerim okuyor.



Burada bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, yapılan ihanetin asla unutulmayacağını aktardı.



Türk milletinin vatanın bölünmez bütünlüğü için 15 Temmuz gecesinde nasıl kenetlendiğini tüm dünyanın gördüğünü belirten Turan, şöyle konuştu:



"Nöbet tutmak illa bir kulübede veya elinde silahla saatlerce durmakla olmaz. Polisimiz, askerimiz bu ülke için farklı noktalarda farklı şartlarda nöbet tutuyor ve tutmaya devam edecek. Bizlerin amacı ise burada o karanlık gecede yaşananları ve hafızalarımıza kazınan ihaneti diri tutma nöbetidir. Şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Darbe girişimi gecesinde kuklalar vardı sahnede ama bilmeliyiz ki o kuklaların birde asıl sahipleri var. İplerinin bağlı olduğu uzantıları var. Onları da bilmemiz gerekiyor. Darbe yapmaya kalkışanlar birer maşaydı ve birileri onları kukla gibi kullandı. Elbette o kuklalar ve onların iplerini ellerinde tutanlar cezalarını çekecek. Bugün burada camimizde ezanımızı okuyup, dualar ediyorsak, bayrağımız dalgalanıyorsa bu o kanlı gecede tankların, kurşunların önüne yatan ve ihanet çemberine karşı göğsünü siper edenlerin sayesindedir. Onların hatıralarını diri tutmak için elimizden geleni yapmalıyız."



Darbe nöbetine katılanlara cami çıkışında şerbet ikram edildi.