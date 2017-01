15 Temmuz Ruhunu El Sanatlarına Yansıtıyorlar

SALİM TAŞ - Hatay'da bir grup el sanatları öğretmeni, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı büyük kahramanlık gösteren Türk halkının yaptıklarını el sanatlarına yansıtarak 15 Temmuz milli irade ruhunu ölümsüzleştirmeye çalışıyor.



Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu çalışanı 63 el sanatları öğretmeni, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları ve milletin ortaya koyduğu iradeyi, yaptıkları el emeği göz nuru eserlere yansıtıyor.



El sanatı öğretmenleri iki aydır, nakış, iğne oyası, giyim, keçe, mozaik, resim, ebru, takı tasarımı cam süsleme, minyatür, heykel, ipek dokuma, tezhip, filografi, hat sanatı, halı dokuma, yakma resim alanlarında yüzlerce çalışmalar yaptı ve yaptıkları el sanatlarına 15 Temmuz gecesi yaşananları yansıttı.



Öğretmenlerden kimi mozaik üstüne Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini, kimisi dokumalarında ve resimlerinde tankları, uçakları, kimisi de takı tasarımında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile halka karşı silahını doğrultan darbeci askerleri işledi.



Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, AA muhabirine yaptığı açıklamada her milletin tarihinde büyük kahramanlıklar olduğu gibi Türk milletinin de tarihinde övgüyle bahsettiği, nesillerdir yaşattığı ve yaşatmaya devam ettiği kahramanlıklarla dolu günleri olduğunu belirtti.



Çerko, 15 Temmuz 2016 gecesinin de Türk milletinin büyük bir kahramanlık sergilediği gecelerden biri olduğunun altını çizdi.



Türk milletinin 15 Temmuz gecesi ülkeyi parçalamak kastıyla sokağa çıkmış vatan hainlerine dur dediğini ifade eden Çerko, şöyle devam etti:



"Milletlerin tarihinde büyük kahramanlıklar vardır. Milletimizin de tarihinde övgüyle bahsettiği ve nesillerdir yaşattığımız ve yaşatmaya devam ettiğimiz kahramanlıklarla dolu günlerimizde vardır. 15 Temmuz 2016 gecesi de yine milletimizin büyük bir kahramanlığının sergilendiği bir gece olmuştur. Milletimiz bu gecede vatan hainlerinin ülkemizi parçalamak kastıyla sokağa çıkmış olan vatan hainlerine 'dur' demiştir. 7'den 70'e her yaştan kadınlı erkekli milletimiz büyük bir kahramanlık örneği gösterip vatanına ve milli iradeye sahip çıkmıştır. İstiyoruz ki 15 Temmuz hayatın her alanında insanlarımızın hafızasına yerleşsin ve nesiler boyu bu hadiseler unutulmasın. Bundan sonra hiç kimse böyle bir şeye tevessül etmesin, niyetlenmesin ve bilsin ki milletimiz bir daha böyle bir şeye fırsat vermeyecektir. Sınıftaki 5 yaşındaki öğrencimizden halk eğitim merkezlerimizdeki usta öğreticilerimize varana kadar herkes bu işin bilincindedir. Vatanın ve millet olmanın ne demek olduğunu en üst sevide olarak öğrenmiş bir millet haline geldik. Bundan sonra bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu çalışmanında milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz"



Çerko, usta öğreticilerin hazırladığı el sanatları ürünlerini önümüzdeki günlerde açacakları sergiyle herkesle paylaşacaklarını aktardı.



Mozaik sanatı öğretmeni Sümeyye Duran da 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları ve halkın darbe girişimine karşı duruşuyla alakalı çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



15 Temmuz gecesi yaşananların çok üzücü ve incitici olduğunu vurgulayan Duran, "Biz o geceyi hiç kimseye unutturmamak, geleceğe taşımak açısından ve gelecek nesillerimizin hatırlarında kalması için elimizden gelen her şeyi yapamaya devam edeceğiz." diye konuştu.



El sanatları öğretmeni Elif Gültekin ise 15 Temmuz'u unutturmamak adına yaptıkları el sanatlarıyla o geceyi yaşatmaya çalışacaklarını söyledi.



Ebru sanatı öğretmeni Turgut Canlı da geleneksel el sanatlarını kullanılabilir alanlara yayarak ve duygularını yansıtarak 15 Temmuz temalı çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.