15 Temmuz Ruhu' Okul Duvarlarında Yaşatılıyor

İBRAHİM YALDIZ - YAHYA SEZGİN - Muş'ta teknoloji tasarım öğretmeni Ebru Dost Furuncu, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı gösterilen kahramanlığı okul duvarına çizdi ve ebru sanatıyla yaptığı Türk bayrağına demokrasi şehitlerinin isimlerini yazdı.



Şeker Ortaokulunda görevli Furuncu, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatandaşların ve güvenlik güçlerinin gösterdiği kahramanlığı, milletin ortaya koyduğu iradeyi anlatmak amacıyla bir grup öğrenciyle çalışma başlattı.



Bu kapsamda, akrilik boya ile okulun duvarına resimler çizen Furuncu, ebru sanatıyla yaptığı Türk bayrağına da demokrasi şehitlerinin isimini yazdı.



Şehit Halisdemir'in resmi okul koridorlarında



Furuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz ruhu"nu okulun duvarlarına yansıtarak öğrencilere anlatmak istediğini söyledi.



Çalışmayı yaparken Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden de yardım aldığını aktaran Furuncu, şunları belirtti:



"15 Temmuz darbe girişiminde ülkemize ve bayrağımıza hain bir saldırı gerçekleştirilmek istendi. Milletimiz sayesinde amaçlarına ulaşamadılar. Biz, çocuklarımızın vatan hainlerine karşı dik durmasını sağlamak adına bu çalışmayı yaptık. 15 Temmuz gecesi kahramanı Ömer Halisdemir'in resmini özellikle okulumuzun koridoruna çizdik. Ayrıca ebru sanatıyla yaptığımız bayrakların üzerine kaligrafi ile şehitlerimizin isimlerini yazdık."



"Öğrencilerde bilinç oluştu"



Okul müdürü Erkan Umul, amaçlarının 15 Temmuz hain darbe planının öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılması olduğunu ifade etti.



Öğrencilerden çizimler konusunda olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Umul, benzer çalışmaları ileride de yapacaklarını dile getirdi.



Öğrencilerden Duygu Çakmak da darbe girişiminden çok etkilendiğin anlattı.



Okul duvarlarına yapılan çizimlerle darbe girişimi ve vatandaşların gösterdiği kahramanlıkla ilgili arkadaşlarında bilinç oluştuğunu vurgulayan Çakmak, "Darbe girişiminde şehit düşen Ömer Halisdemir'in resmini gördüğümüzde hem üzülüyoruz, hem de gurur duyuyoruz. Vatan uğruna şehit düşenlerin fotoğrafını görmek ve onlarla ilgili bilgi sahibi olmak istiyoruz." diye konuştu.