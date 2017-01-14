15 Temmuz Müzesi Çalıştayı" Başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurulması planlanan "15 Temmuz Müzesi"ne ilişkin "Artık biliyorsunuz, sanal ortamda pek çok şeyi zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın paylaşmak mümkün. Onun için inşallah bu müze, yeni iletişim ve paylaşım teknolojilerinin de entegre edilebileceği açık uçlu anlayışla tasarlanacak." dedi.



Avcı, 15 Temmuz Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "15 Temmuz Müzesi Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u, "Türk milleti için bir milat" olarak niteledi.



Bu tarihin devlet için de bir milat ve başlangıç olduğunu vurgulayan Avcı, "Bu inşallah hayırlara kapı açan, şerleri defeden bir milat oldu. Gaza ve şehadet ruhunu her zaman diri tutan aziz milletimiz, vatanımıza kasteden iç ve dış mihraklara karşı gerçekten o gece büyük bir destan yazdı. Bu destanı yazanları unutmamak, unutturmamak hepimiz için hem ulvi hem de asli bir vazifedir." diye konuştu.



Çalışmanın öncülüğünü 15 Temmuz Derneğinin yaptığını hatırlatan Avcı, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin hatırasını yaşatmak için kurulan derneğin koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilgili bütün kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının "15 Temmuz Müzesi" açmayı planladıklarını dile getirdi.



Bakan Nabi Avcı, bu müzenin yaşayan bir müze olacağını aktararak, şu bilgileri verdi:



"Sadece olup bitmiş bir olaydan bahseden, onun hatıralarını toplayan bir müze değil, aynı zamanda sürüp gitmekte olan bir mücadelenin başlangıç noktasını simgeleştiren bir müze. Ayrıca, bu müze sadece fiziki, bulunduğu yer itibarıyla değil, oradan yola çıkarak, farklı mecralarda bütün dünyaya ulaşabilecek bir müze olacak inşallah. Artık biliyorsunuz, sanal ortamda pek çok şeyi zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın paylaşmak mümkün. Onun için inşallah bu müze, yeni iletişim ve paylaşım teknolojilerinin de entegre edilebileceği açık uçlu anlayışla tasarlanacak. Dolayısıyla bu müze, sürekli gelişecek."



Müzede geçmişte yaşananlara da yer verileceğine vurgu yapan Avcı, "Müze, sadece 15 Temmuz'u değil, 15 Temmuz'da en hain yüzünü gösteren darbe geleneğinin, vatan ve millet düşmanlığının evveliyatını da 27 Mayıslarını da anlatacak. Onları da milli hafızada tekrar canlandıracak ve genç kuşaklara aktaracak bir müze olacak. Ben bu çalıştayın böyle hayırlı bir teşebbüsün ilk adımlarından biri olması hasebiyle hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katkıda bulunan ve bulunacak olanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Bizim milletimiz, tarih sahnesinde var olduğundan beri birçok iz bıraktı."



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da insanların ve milletlerin hayatında dönüm noktaları olduğuna işaret ederek, "Altın sayfalarımız var geçmişimizde ama bu 15 Temmuz çok daha farklı bir olayı, bir tarzı ortaya koydu. Burada yine millet, bir menfur saldırıya, bir darbeye değil, bir işgale karşı duruş sergiledi. Değerleri istismar ederek, değerler üzerinden insanları aldatarak, yönlendirerek, bu milletin üzerinde oyun oynamak isteyenlere Rabbimiz fırsat vermedi." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyada farklı temaları işleyen birçok müze olduğunu söyleyen Topbaş, "Ama bazı müzeler vardır ki onlar unutulmazlar arasına girer ve önemli bir öğüt mahiyetindedir. Bu 15 Temmuz Müzesi'nin de böyle olacağını düşünüyorum." dedi.



"Fikri olan herkese kulak vermemiz gerektiğinin idrakı içindeyiz"



15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ise Osmanlı döneminde başlayan müzecilik hareketinin Cumhuriyet döneminde hız kazandığını dile getirdi.



Müzeyi tasarlarken meselenin tüm paydaşlarıyla bir araya gelmeye ve konuyu en geniş zeminde istişare etmeye önem verdiklerini kaydeden Şebik, "Toplumsal bir uyanışla püskürttüğümüz o hain teşebbüsü, hakkıyla tarihe not edebilmek ve bu müzeyi canlı kılabilmek için dünya görüşüne bakmaksızın, fikri olan herkese kulak vermemiz gerektiğinin idrakı içindeyiz." diye konuştu.



Darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı belgeselin gösterimiyle başlayan çalıştayda, "Çevresel Analiz, Değişim ve Trendler", "Sürdürülebilirlik Analizi" ve "Stratejik Aksiyon Planı" konu başlıklarında 3 oturum yapılacak.



Çalıştay, genel değerlendirmenin yapılacağı kapanış oturumunun ardından sona erecek.