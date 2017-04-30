15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" Fotoğraf Sergisi, Fransa'da Açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" adlı sergi, Fransa'nın Saint-Etienne kentinde açıldı.



Serginin açılışına Lyon Muavin Konsolosu Güzel Uçar, Lyon Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Saçıntı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Lyon Bölge Başkanı Adil Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Saint-Etienne Belediye Başkanı Gael Perdriau, Fransa'daki Türk derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Serginin açıldığı salonda Saint-Etienne Türk Kültür Derneği (ACTS) tarafından "Türkiye Festivali" düzenlendi. Festivalde Türk kültürünü tanıtan çeşitli standlar açılırken, çeşitli konferans ve etkinlikler gerçekleştirildi.



Serginin düzenlenmesinden dolayı Anadolu Ajansına teşekkür eden ACTS Başkanı Fatih Açıkgöz, "Bu sene özellikle ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimini büyük bir sergi ve video ile yerli ve yabancılara anlatmanın gayreti içerisinde görevimizi yerine getirdik" diye konuştu.



Festival hakkında da değerlendirmede bulunan Açıkgöz, bu organizasyona 100 bin kişinin katılmasını beklediklerini ifade ederken, "Etkinlikle ülkemizin ve milletimizin gelenek ve göreneklerini, birliğini, beraberliğini en güzel şekilde sağlamak ve insanlarımızın sevgilerini kazanmak amacıyla bu festivalimizi düzenliyoruz." dedi.



"15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" adlı sergi ve Türkiye festivali, pazartesi gününe kadar devam edecek.