15 Temmuz Marşı Ekibi, Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'ne Katıldı

15 Temmuz Demokrasi Marşı’nın yazarı Hanefi Söztutan, bestecisi Necmi Çiçekçi ve seslendiren Gürkan Kömürcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Yenikapı’da yapılan Büyük İstanbul Mitingi’ne katıldı.

15 Temmuz Marşı Ekibi, Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'ne Katıldı

15 Temmuz Demokrasi Marşı'nın yazarı Hanefi Söztutan, bestecisi Necmi Çiçekçi ve seslendiren Gürkan Kömürcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Yenikapı'da yapılan Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı.

Başbakan Binali Yıldırm'ın konuşmasından önce Söztutan, Çiçekçi ve Kömürcü sahneye çıktı. Kömürcü, sahnede vatandaşlarla birlikte marşı seslendirdi. - İSTANBUL

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