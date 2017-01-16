15 Temmuz Konulu Film Yarışması 17 Ocak'ta

İzmit Belediyesi'nin 15 Temmuz darbe girişimine yönelik düzenlediği "15 Temmuz Kısa Film Yarışması" 17 Ocak Salı günü yapılacak.



İzmit Belediyesi ile Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED)'nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Konulu Kısa Film Yarışması ödül töreni 17 Ocak Salı akşamı yapılacak. "Telefonunu Al Videonu Çek Yarışmaya Katıl" sloganıyla düzenlenen ödüllü yarışmaya 26 katılımcının olduğu kaydedildi. Yarışmada birinciye 3 bin Lira, ikinciye 2 bin Lira, üçüncüye 1000 Lira ve öğretmen özel ödülüne de 1000 Lira para ödülü verileceği açıklandı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin 17 Ocak 2017 Salı günü saat 19.30'da Kocaeli Fuar içindeki Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Kongre Salonunda verileceği bildirildi. - KOCAELİ