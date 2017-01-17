15 Temmuz Kompozisyon Yarışması Sonuçlandı…



Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde geniş bir katılımla gerçekleşen organizasyona Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, AK Parti Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Osmangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt, AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Hakan Köprülüoğulları, AK Parti Osmangazi İlçe Yeni Seçmen Birimi Başkanı Alican Göç başta olmak üzere Bursa'da 46 lisede eğitim gören öğrenciler ve velileri katıldı.

Önceki gün Merinos AKKM, 15 Temmuz'u unutmayan gençlerin gür sesiyle yankılandı. AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi tarafından düzenlenen 15 Temmuz kompozisyon yarışmasında gençler, kağıda döktüğü duyguları büyükleriyle paylaştı.

Bu özel günde gençlerle birlikte olduğu için memnuniyet duyduğunu belirten Karlık şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizden böyle güzel projelerin çıkması bizleri onurlandırıyor ve gururlandırıyor. 15 Temmuz gecesini unutamayız. 40 yıldır yapılan planlar neticesinde FETÖ haince bir kalkışmayla memleketimizde kaos yaşatmak istedi. Ama bu kadim millet Cumhurbaşkanımız liderliğinde onların 40 yılda yaptığı planları 4 saatte bertaraf etti. Bu vesile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Siz değerli gençlere den bu örnek proje için teşekkür ediyorum."

Ali Yılmaz'dan gençlere öğütler…

Programda konuşan AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Yılmaz da "15 Temmuz'u unutmamalıyız ve her zaman gelecek nesle de aktarıp ibret almalarını ve Türk milletinin bu kara gecede nasıl tarih yazdığını anlatmalıyız. 15 Temmuz'da dışardaki mihraklar içerdeki iş birlikçileriyle birlikte bayrağımıza göz diktiler bu vatanımızı bölmek istediler. Ama bir kez daha aziz milletimiz dik duruşuyla yine zor bir işin üstesinden geldi ve tüm dünyaya örnek oldu. Gençliği olmayan bir ülke maalesef yük hükmündedir. Bu yaşlarınız çok önemli. Bu sıralarda ve yaşlarda vaktiniz de çok. O sebeple vaktinizi boşa geçirmeyin. Derslerinize çalışın, kitap okuyun, memleketimizde yanı başımızda ve dünyada neler oluyor bunları takip edin. Hedefiniz olsun, hedefi olmayan gemi limana yanaşamaz. Hırsınız olmadan doğru hedeflerle yolunuza devam edin" şeklinde konuştu.

Gençler geleceğimizin tohumudur…

Gençlere 15 Temmuz'u unutturmama adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirten AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Hakan Köprülüoğulları ise şöyle konuştu: "Gençler geleceğimizin tohumudur. Bizler de bunun bilincinde olarak gençlik üzerine daha çok eğiliyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde gençlik olarak daha bilinçli olmalıyız. Daha vatanperver olmalı, ülke ve dünyada olup bitenleri iyi incelemeliyiz. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz kalkışmasında gençler ilk kez darbeyle karşılaştı. Bizler bu kara geceyi gençlerimizin kaleminden okumak istedik. Neticede 500'e yakın kompozisyon elimize ulaştı ve ekibimizle yaptığımız değerlendirme sonrasında bir derecelendirme yaptık. Elbette her kompozisyon birbirinden güzel ve özeldi. Darbeye ilk defa şahit olan gençlerin kompozisyonlarında çok özel detaylar vardı. Hepimizi gururlandıran ve duygulandırın tüm gençlerimize teşekkür ediyorum."

Yeni Seçmen Birimi Başkanı Alican Göç de Osmangazi ilçe sınırları içinde 49 lise olduğunu ve bunların 46'sında teşkilatlanmayı tamamladıklarını söyledi. Gençliğini kazanan geleceğini kazanmıştır diyen Göç, bu bilinçle çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Duygu dolu anlar yaşandı…

Konuşmaların ardından ilk 3'e giren kompozisyonlar okundu. Büyük bir duygu yoğunluğunun yaşandığı gecede birinci Merve Türkmen olurken, 2'nciliği Şule Yüksel Topal, 3'üncülüğü ise Aymiha Cevahir elde etti.

Dereceye giren gençlere plaketleri ve hediyeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz ve AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Vekili Hakan Köprülüoğulları tarafından verildi.

