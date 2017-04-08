15 Temmuz Kahramanlığı" Anıta Dönüştürüldü

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türk halkının, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi karşısındaki cesareti ve başarısını simgeleyen "15 Temmuz Demokrasi Anıtı"nın açılışı yapılacak.



Harran Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'na inşa edilen anıtta, önde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli bulunuyor.



Tankları darbe gecesi durdurmaya çalışan vatandaşları temsil eden 5 heykelin dikildiği anıt alanında, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykeli de yer alıyor.



Gece için ışıklandırmanın yapıldığı anıt alanında, darbe girişiminde şehit düşenler anısına dikilen 16 metre yüksekliğindeki dev Türk bayrağı da bulunuyor.



"Erdoğan'ın miting için geleceği 11 Nisan'da hizmete açılacak"



Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutturmayacaklarını söyledi.



İçinden çıktıkları millete hainlik yapanların gelecek nesillere iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Özyavuz, şunları kaydetti:



"Oluşturduğumuz Demokrasi Meydanı'na bu anıt çok yakıştı. Anıt, Cumhurbaşkanımız Erdoğan önderliğinde halkımızın 15 Temmuz'daki hain girişimdeki tarihi başarısını simgeliyor. Darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in de heykeli bu alanda yer alacak. Anıtı, gelecek nesiller bunları asla unutmasın diye diktik. Anıtımız, şehrimizin 97. kurtuluş yıl dönümü olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da miting için teşrif edeceği 11 Nisan'da törenle hizmete açılacak."



"15 Temmuz'da yeni bir cumhuriyet kurduk"



Türk, Arap ve Kürt kökenli vatandaşların bir arada yaşadığı ilçe halkı da anıtın inşa edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Arap kökenli Reşat Yavuz, belediyenin yaptığı eserin destekçisi olduklarını söyledi.



Yavuz, "15 Temmuz'da yeni bir cumhuriyet kurduk diye düşünüyorum. Bizler şehitlerimizi anma ve o günü hiç unutmama adına, bütün Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu göstermeliyiz. Mezhebimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun, böyle sembolik bir şeyi birlik ve beraberlik adına yapmış olduk. Başkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Kürt kökenli Casım Ak ise güzel ve anlamlı bir eserin ortaya çıkarıldığını belirtti.



Eserin, 15 Temmuz'u unutturmayacağını anlatan Ak, "Çanakkale ruhunu ve eski savaşları anlatıyor. 15 Temmuz gecesini bize hatırlatıyor. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı savaş ortamını anımsatıyor. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Millet adına, bu anıtı düşündükleri için teşekkür ederim." dedi.