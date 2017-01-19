15 Temmuz Kahramanları, O Geceyi Anlattı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Yozgat'ta düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri yaşadıklarını anlattı, duygu dolu anlar yaşandı. 15 Temmuz gecesi Boğaz Köprüsü'ne gitiklerini söyleyen Ayla Kasarcı, "Benim çocuklarım annesiz büyürdü ama vatansız asla büyüyemezdi. Hiç tereddüt etmeden eşimle birlikte köprüye yürümeye başladık" dedi.



Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen program, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Hakkı Ürün'ün sunumuyla gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ile başlayan program, Kuran-ı Kerim okunması ve 15 Temmuz temalı kumdan resim gösterisiyle devam etti. 15 Temmuz gazilerinin konuşmaları sırasında salonda duygulu anlar yaşanırken, şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. O günü anlatan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hainlerin kurşunlarıyla vurulan Ahmet Yasin Kasarcı ile eşi Ayla Kasarcı, 15 Temmuz gecesi köprüye giderken ölmekten korkmadıklarını söyledi. Ayla Kasarcı, "Benim çocuklarım annesiz büyürdü ama vatansız büyüyemezdi. Kimin elinde olacaklardı bilemezdim. O yüzden hiç tereddüt etmeden eşimle birlikte Boğaz Köprüsü'ne doğru yürümeye başladık. Onlar, bize değil, dilimizdeki tekbire, sırtımızdaki bayrağa ateş açtılar. Bu hainler Türk Silahlı Kuvvetlerine olan inancımızı da zedelemek istediler. Ben ifademde de şikayetçi olurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şikayetçi olmadım. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan hainlerden şikayetçi oldum. Kolumdaki yaram iyileşti, kanser tedavim halen devam ediyor. O da iyileşecek, ama yüreğimdeki yara iyileşmedi. Allah'ın izni ile inşallah yüreğimdeki yara da iyileşecek" dedi.



Genelkurmay Başkanlığı içerisinde, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan ve darbeci askerlere engel olmaya çalışan Abdullah İrgin ise kendisinin Muşlu olduğunu, 15 Temmuz gecesi tesadüfen Ankara'da bulunduğunu söyledi. O gece uçakların alçak uçuş yaptığını ve Genelkurmay Başkanlığı'na saldırı olduğu bilgisini aldıktan sonra o yöne doğru gittiğini aktaran İrgin, "Kırılan bir pencereden Genelkurmay Başkanlığı içerisine girdik, koridorlar boştu, sonradan üzerimize ateş açılmaya başlandı. Yanımda bulunanlardan şehit olanlar oldu. Kapıların arkasından ateş açtılar. Yeter ki bize şehadet desinler. Bizler şehadete susamış bir milletiz. Şehadeti duyduğumuz zaman ölümün üzerine korkusuzca gideriz. Tıpkı 15 Temmuz'da gittiğimiz gibi" diye konuştu.



Programa, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.



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