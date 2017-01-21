Sosyal belediyecilik anlayışına sahip ve "daha bilinçli bir Küçükçekmece" mottosu ile yola çıkan Küçükçekmece Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkasını konuşmak üzere "Darbenin Ayak Sesleri" isimli bir program düzenledi. Etkinlik kapsamında Küçükçekmeceli vatandaşlarla buluşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz'u bir gün olarak algılarsanız yanlış yaparsınız. Biz o gün darbe yapmaya kalkan bir grubu bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, Küçükçekmece AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Panik Havasında Yaşayamayız

Milletin birbirine olan güvenini kaybetmemesi gerektiğinden bahseden Yarar, "15 Temmuz süreçtir. Hayatımız anlamında normalleşmeliyiz. Fikri anlamda 15 Temmuz'un ne olduğunu bilmeliyiz ve bilincimizi kaybetmemeliyiz. Bir panik havasında yaşayamayız. Adamların istedikleri de bu. Güven kavramının içerisindeki en hassas nokta, güvensizliktir. Yani güven duygunuzu birisine güvenmeyerek ve güvensizlik hissine kapılarak kaybedersiniz. Kimse kendini güvensiz hissetmesin. Normal hayatımıza devam etmeliyiz. Bunları temizlemek ve kim olduğunu belirlemek devletin görevidir. Bizim görevimiz, duyarlı olmaktır. Devlet ile millet arasındaki bağı koparmaya çalışan, devlete güveni zayıflatmaya çalışan adamlarla fikri olarak mücadele etmek bizim görevimizdir.'' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz, Sadece Bir Gün Değildir

15 Temmuz'un bir süreç olduğuna dikkat çeken Yarar, "Böyle bir direnişi başka bir ülke yapmış olsaydı, muhtemelen Nobel Özel Ödülü diye bir şey çıkarılıp o ülkenin tamamına bu ödül verilirdi. Nobel Demokrasi Ödülü derlerdi adına da. 15 Temmuz halen devam ediyor bunu kabul edelim önce. Bunu ben değil Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer siyasiler söylüyor. Bu bana ait olan bir cümle değil. Bugünlerde Adalet Bakanı'nın açıklamalarını dinliyorsunuz. İçerideki gruplarına motivasyon vermeye devam ediyorlar ve bazı suikastlar için de emir verdiklerini düşünüyoruz diye açıklama yaptı. 15 Temmuz'u bir gün olarak algılarsanız yanlış yaparsınız. Biz o gün darbe yapmaya kalkan bir grubu bertaraf ettik." dedi.

Kitabın Gelirleri ile Okul Yaptıracak

Kitaplarının satışından elde ettiği gelirle Samsun'un bir dağ köyünde okul yaptırmayı istediğini anlatan Yarar,"15 Temmuz'dan sonraki kitap gelirim ve diğerlerinden kazandığım kitap gelirimle memleketim olan Samsun'da bir dağ köyünde okul yapma kararı aldım." dedi.

Söyleşi sonunda Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, Mete Yarar'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Yarar, dinleyicilerin sorularını yanıtlarken, Ceyhun Bozkurt ile birlikte çıkardığı "Darbenin Kayıp Saatleri" kitabını da imzaladı.