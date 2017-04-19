15 Temmuz Gecesi Trafiğe Kapatılan Cadde Açıldı

Şanlıurfa'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde trafiğe kapatılan Emniyet Caddesinin 8 ay sonra tekrar trafiğe açılmasıyla esnafın yüzü güldü.



Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğünde, güvenliği sağlamak amacıyla 15 Temmuz darbe girişimi gecesi cadde trafiğe kapatılmıştı. Trafiğe kapatılan Emniyet Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Cadde üzerinde bulunan iş yeri sahipleri ve esnaflar, 8 ay sonra trafiğe açılan yol ile yüzleri güldü. Cadde üzerinde bulunan iş yeri esnaflarından Aziz Keser, yolun tekrar trafiğe açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. İki gündür trafiğe açılan yol sayesinde işlerinde hareketlilik olduğunu belirten Esnaf Keser, "İnşallah bir daha yolumuz trafiğe kapanmaz. Esnaf olarak çok zor günler geçirdik. Temennimiz yolun bir daha kapanmamasıdır. Valimize, emniyet müdürümüze ve yolun açılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Emniyet Caddesinde oturan vatandaş Ahmet Koyuncu, yolun açılmasının en çok yaşlılara yaradığını, yolun trafiğe kapalı olmasında yaşlıların evlerine gitmekte sıkıntı çektiğini, şimdi ise böyle bir sıkıntının yaşanmadığını söyledi.



Trafiğe açılan caddede, trafik polisleri ise yanlış park yapan sürücüleri yaptığı anonslarla uyarıda bulundu. Ekipler, 9 ay sonra trafiğe açılan caddede uzun süre trafik kontrolünü sağladı. - ŞANLIURFA