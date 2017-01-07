KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya'ya giden tankları durdurarak, askerleri gözaltına alan İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Akkaya, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Akkaya, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı. Cüneyt Akkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İzmit'ten Sakarya'ya giden tankların D-100 Karayolu'nda durdurulmasını sağlayarak, içerisinde bulunan askeri personeli gözaltına aldırmıştı.
- Kocaeli
15 Temmuz Gecesi Tankları Durduran Emniyet Müdürü Açığa Alındı
KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya'ya giden tankları durdurarak, askerleri gözaltına alan İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Akkaya, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya'ya giden tankları durdurarak, askerleri gözaltına alan İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Akkaya, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
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