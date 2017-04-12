15 Temmuz Gecesi' Sorularına Yanıt Vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Zaten uçakta beraberdik" demekle yetindi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'de geri dönüşüm işçileriyle bir araya geldi. İşçiler, Kılıçdaroğlu'nu toplantının yapılacağı Maltepe Belediyesi Küçükyalı Kültür Merkezi'nin girişinde karşıladı. Tek tek işçilerle tokalaşan Kılıçdaroğlu'na gazeteciler tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 15 Temmuz gecesine ilişkin açıklamaları soruldu. Soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, "Zaten uçakta beraberdik" demekle yetindi. Soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, hızlı adımlarla kültür merkezine girdi.



(Cenk İşver / İHA)