15 Temmuz Gecesi Sakarya Valiliğine Giden Rütbeliler İfade Verdi

Sakarya'da 15 Temmuz gececi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında açılan davaya devam edildi. Davada 15 Temmuz gecesi Sakarya Valiliğine giden rütbeliler ifade verdi.



Sakarya'da 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsünün ardından açılan darbe teşebbüsü davasının 5. duruşması gerçekleşti. Açılan davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün gıyaben bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Gerçekleşen duruşmada tutuklu sanık eski Kıdemli Başçavuş Celil Ciğerci, eski Üsteğmen Özgür Özsoy ve eski Kıdemli Başçavuş Ayhan Çanğer ifade verdi.



Ciğerci: "Korkmuştum ve çaresizce bekledim"



Eski Kıdemli Başçavuş Celil Ciğerci mahkeme salonunda verdiği ifade de, "Emir üzerine Çark kışlasında toplandık. Silahlarımız dağıltıldı. Eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'un ülkede terör olaylarının arttığını, sıkıyönetim ilan edildiğini, polis ve jandarma ile valiliğin emniyete alacaklarını, müdahale edenlerin, karşı koyanların sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacağını bize iletti. Valiliğe doğru yola çıktık. Valiliğe yaklaşınca bir grup asker valiliğe girmişti. Silah sesleri duydum. Kimseye ateş etmedim. Korkmuştum ve çaresizce bekledim. Daha sonra polise giderek teslim oldum, silahımı verdim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.



Özsoy: "Silahımızı verdik ve teslim oldum"



15 Temmuz gecesi Taşkısığı Kışlası Nöbetçi Amiri olduğunu belirten tutuklu sanık eski Üsteğmen Özgür Özsoy mahkemede verdiği ifade de, "Alarm verilmesiyle ilk önce Çark Kışlasına daha sonra Sakarya Valiliğine gittik. Valiliğe geldiğimizde silah sesi duyduk. Eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in, 'İnsanları bu tarafa geçirmeyin. Geçen olursa hedef gözetmeksizin ateş edin' dediğini duydum. Dışarıda duruyordum. Valiliğe doğru yürümeye başladım, bu sırada 2-3 kişi silahımı almaya çalıştı. Sivil giyinimli, polis olduğunu tahmin ettiğim biri beni onların arasından aldı. Valilik Kampüsünün içindeki Yenikent Polis Merkezine sığındık. Silahımızı verdik ve teslim oldum" diye konuştu.



Çanğer: "Kimseye ateş etmedim"



Tutuklu sanık eski Kıdemli Başçavuş Ayhan Çanğer ise verdiği ifadede, "Silah sesleri geliyordu. Yolda beklemeye başladım. Halkla karşı karşıya gelmemek için makam girişine doğru koştum. Halk gelmeye başladı, gelmeyin diye ikaz ettim. Sonra birkaç el havaya ateş ettim, ancak etkili olamadım. Beni aralarına alarak valilik binasının içine girdik. Burada kimseye ateş etmedim. Elimi kaldırarak onları sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra binadan çıkarak Yenikent Polis Merkezine sığındım" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Nisan Pazartesi gününe erteledi. - SAKARYA