15 Temmuz Gecesi Ankara'ya Çıkan Tankların Görüntüleri Ortaya Çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Mamak'taki Eşref Akıncı Kışlasından çıkıp Ankara'nın çeşitli yerlerine dağılan tankların görüntüleri ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Mamak'taki 28. Mekanize Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede Ulus, Sıhhiye ve Kızılay'dan hareket eden tankların görüntülerine yer verildi. Görüntülerde halkın tankları durdurmaya çalıştıkları, askerlerin ise havaya ateş açtığı görüldü. - ANKARA