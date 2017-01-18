15 Temmuz Gazisinden Anlamlı Ziyaret

15 Temmuz gazisi Hasan Teke, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.



15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatanı için canını ortaya koyan ve helikopter mermilerine karşı hiç korkmadan karşı gelen demokrasi gazilerinden Hasan Teke, Şeyh Edebali Türbesi ile Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti. Şeyh Edebali Türbesi'nde dua eden Hasan Teke, daha sonra Tarih Şeridini gezerek, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce'den bilgi aldı.



Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'te olduğu için duyduğu memnuniyeti belirten 15 Temmuz Gazisi Hasan Teke, gerek Bilecik'e yaptığı hizmetler gerek Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi için Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya teşekkür etti. - BİLECİK