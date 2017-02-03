15 Temmuz Gazisi Ündoğduer, İş Yeri Açtı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini engellemek istediği sırada yaralanarak gazi olan Mücahit Ündoğduer, Kahramankazan'da iş yeri açtı.



Ündoğduer'in parfümeri dükkanının açılışına Kaymakam Engin Aksakal ile Belediye Başkanı Lokman Ertürk katıldı.



Aksakal ile Ertürk, kurdele keserek iş yerinin açılışını gerçekleştirdi, gazi Ündoğduer'e bol kazançlar diledi.



Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı bir destan yazdığını belirterek, "Bu destanı canımızla kanımızla yazdık. 9 şehit, 92 gazi verdik. Allah onlardan razı olsun. Bu kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız. Mücahit kardeşimize yeni işinde başarılar ve bol kazançlar diliyorum." diye konuştu.



Ündoğduer'e hayırlı olması temennisinde bulunan Aksakal ile Ertürk, daha sonra iş yerini gezerek alışveriş yaptı.



Mücahit Ündoğduer de Aksakal ve Ertürk'e bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.