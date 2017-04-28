15 Temmuz gazisi, "Hastaneye sevk edilirken ambulansı taradılar"



İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında Sancaktepe'de konuşan 15 Temmuz gazisi Fatih Kolcu, hastaneye sevk edilirken darbecilerin ambulansa ateş açtığını söyledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında 15 Temmuz gecesinde darbecilerin açtığı ateşle yaralanan ve o gece kahramanlık örneği sergileyen Mehmet Köse, Fatih Kolcu ve Can Cumurcu yaşadıklarını Sancaktepelilerle paylaştı. Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Sancaktepe halkının demokrasi nöbetlerinden oluşan kesitlerin gösterimi ve kum sanatçısı tarafından 15 Temmuz'da yaşananlar kumla anlatıldı. Programda konulan belediye başkanı İsmail Erdem, "Sancaktepe olarak 15 Temmuz'da meydanlardaydık. 27 gece hep beraber nöbet tuttuk. Hep bir ağızdan haykırdık; bu devleti çökertemeyeceksiniz, vatanımızı bölemeyeceksiniz, ay yıldızlı bayrağımızı göklerden indiremeyeceksiniz, minarelerden ezanlarımızı susturamayacaksınız, 249 şehidimiz ve 2 bin 200'e yakın gazimizle milyonlar meydanlarda yeni bir darbe girişimine karşı dimdik ayakta kaldık" dedi.

Darbe sabahı Göztepe'de darbecilerden ele geçirdiği tankı kullanan kamyon şoförü Mehmet Köse yaşadıklarını anlattı. Tunceli'de jandarma komando olarak askerliğini yaptığını söyleyen Köse, "Tankın içine girdim ben. Tunceli'de jandarma komando olarak askerliğimi yaptı. Tankı hayatım boyunca hiç görmedim. İlk defa tankın içini orada gördüm. Askerde tank gördüm ama bizim yaklaşmamız yasaktı. Kulaktan duyma bilgilere göre tank kullanma yerinin alt tarafta olduğuydu. Bedenim biraz büyük olduğu için zor girdim. Baktım anahtar yoktu. Polislerden anahtarları istedim. Anahtar geldi" dedi.

Darbe gecesi Çengelköy'de darbeciler tarafından vurulan ve halen vücudunda kurşun bulunan 15 Temmuz Gazisi Fatih Kolcu, yaraladıktan sonra Ümraniye Devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edilirken darbecilerin ambulansa ateş açtığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan Fatih Kolcu, "O gece Bahçelievler'den bir arkadaşım aradı köprüye tankların çıktı diye. Çengelköy karakolunun önüne gitti. Bir hain geldi tartışma ve hareketlenme olunca aracına binerek havaya ateş açtı. İnsanlar vurulmaya başlanınca daha çok insan toplandı. 01: 00- 01: 30 gibi çatışmalar daha da yoğunlaştı. Ben de vuruldum. Hastaneye gittiğimde her taraf kan gölüydü. Sabah 04: 00 gibi Çengelköy'deki hastaneden Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk oldum. Şehit Gazeteci Mustafa Cambaz ile birlikte gittik. Hastaneye yetişemeden şehit oldu ambulansta. Ümraniye'de hastaneye giderken bizi yolda taradılar" diye konuştu.