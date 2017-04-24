15 Temmuz Gazisi, Gözünü Şampiyonluğa Dikti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine babası ve kardeşleriyle İstanbul Saraçhane'ye giden ve orada yaralanan 16 yaşındaki milli güreşçi İsmet Eker, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak için çalışıyor.



Bilecik'in Söğüt ilçesinde devam eden Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampında yer alan milli sporcu İsmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl önce babasının yönlendirmesiyle güreşe başladığını söyledi.



15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan İsmet Eker, şöyle konuştu:



"Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine babam ve kardeşlerimle Saraçhane'ye doğru ilerledik. Saraçhane'ye gittiğimiz zaman önümüze çıkan bir grup, 'Gitmeyin orada insanlar ölüyor' dedi. Biz de 'Biz şehit olmaya gidiyoruz' dedik. Saraçhane'ye gittikten sonra keskin nişancılar bize ateş etti. Önümdeki ve arkamdaki 2 kişi şehit oldu. O anda vücudumun çeşitli yerlerine 3 kurşun ve 5 şarapnel parçası isabet etti."



Yaralanınca babasının yanına gittiğini ve vurulduğunu söylediğini aktaran İsmet, "Babam da 'Şehadet getir oğlum' dedi. Sonra babam beni Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirmiş. Vücudumdaki kurşunları aldılar ancak şu anda 5 şarapnel parçası duruyor. Vücudumdaki şarapnel parçalarını madalya olarak taşıyorum. İnşallah buradaki çalışmalarımla şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



"Rıza Kayaalp ve Hamza Yerlikaya gibi olmak istiyorum"



Aldığı yaralarla gazi olduğunu belirten İsmet Eker, şunları kaydetti:



"Allah şehitlik makamını bana nasip etmedi. Vücudumda 5 şarapnel parçası olduğu halde burada güreşe devam ediyorum. Benim büyük hayallerim var. En büyük hayalim Avrupa ve dünya şampiyonu olup, Türk bayrağını dalgalandırmaktır. Türkiye'yi inşallah en iyi şekilde temsil edeceğim. Rıza Kayaalp ve Hamza Yerlikaya gibi iyi güreşçi olmayı hedefliyorum."



Karakoyun: "Yürekli bir sporcu"



Milli Takım Teknik Sorumlusu Serhat Karakoyun da darbe girişiminde yaralanan İsmet'in tedavi sürecinde güreşe ara vermek zorunda kaldığını vurguladı.



İsmet Eker'i yeniden Türk sporuna kazandıracaklarının altını çizen Karakoyun, "Yürekli bir sporcu. Onu kazanacağız, Türkiye'ye mal edeceğiz ve şampiyon yapacağız. Güreş yürekli insanların işi. O da 15 Temmuz'da kendini gösterdi. Güreş camiasını gururlandırdı. Çıktı hainlere karşı dimdik durdu. Yaralandı ve gazi oldu ama hala antrenmanlara çıkıp, burada savaş veriyor. Şampiyon olmaya çalışıyor. Gelecek vadeden bir sporcu." değerlendirmesinde bulundu.