15 Temmuz Gazilerinden Aa'ya Ziyaret

15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özdemir, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine değinerek, "Sesimizin ulaştığı, ayağımızın gittiği her yere nefesimizin son damlasına kadar 15 Temmuz'u yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanarak gazi olan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özdemir, beraberindeki 15 Temmuz gazileri Onurcan Akçay, Zekeriya Çılgı ve Onur Asutay ile AA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, AA Erzurum Bölge Müdürü Nevzat Demirkol ile bir süre görüştü.



Özdemir ve beraberindekiler, AA'nın yönetici ve çalışanlarına, 15 Temmuz gecesi yaptıkları başarılı habercilik dolayısıyla teşekkür etti.



Mehmet Akif Özdemir, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi televizyondan darbe girişimini öğrendiklerini ve komşusuyla dışarı çıktığını söyledi.



İlk olarak TRT Radyo binası önüne geçtiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:



"Arkadaşım orada şehit oldu ben olamadım. Sadece bir iki kurşunla gazi oldum. Bazen kendimize gazi demeye de utanıyoruz. Çünkü ecdadımız Çanakkale'de yüzlerce kurşun yedi ama o günden bu güne hala ayakta duruyor. Onlar ölmedi. Biz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nın anılarıyla büyüdük. Her zaman Seyit Onbaşı'ya imrenerek baktık. Ama Allah bize bu dönemde bir Seyit Onbaşı gönderdi o da Ömer Halisdemir'di. Bir Nene Hatun gönderdi o da Şeribe bacımızdı."



Doğu ve Güneydoğu'ya 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız



Özdemir, 15 Temmuz gecesi Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunun halk üzerinde tecelli ettiğini belirtti.



15 Temmuz öncesi derin güçlerin halkı bölmeye çalıştığını hatırlatan Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:



"Halkımız, 15 Temmuz'da bir araya geldi. Herkes birbirine kenetlendi. Biz o akşam gazi olduk ama bizim gözümüzde o gece dışarı çıkan herkes gazidir. Bütün şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun. Şehitlerimizin şehadetlerini Allah kabul etsin. Bugün Erzurum'a gelmemizin en büyük nedeni, Doğu ve Güneydoğu da 15 Temmuz'un iyi anlatılmadığını gördük. Onun için Bingöl'den başlayarak, büyük bir program düzenliyoruz. İnşallah şubatın ikinci haftasında bir şölen, bayram havasında Bingöl'de startı vererek gazilerimizle halkımızla, Bingöl, Erzurum, Van, Diyarbakır, Muş, Elazığ'a, sesimizin ulaştığı, ayağımızın gittiği her yere nefesimizin son damlasına kadar 15 Temmuz'u yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz."



Gaziler "keşke şehit olsaydık" diyorlar



15 Temmuz'u, çocuklarının bir daha yaşamaması için nefeslerinin el verdiği sürece anlatacaklarını dile getiren Özdemir, ülkede hainlerin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurguladı.



"FETÖ gider, PYD gelir, PYD gider, başkası gelir. Alfabede ne kadar harf varsa birleştirip gelirler." diyen Özdemir, şunları kaydetti:



"Her zaman bekliyoruz gelsinler. Reisimizin dediği gibi topunuz gelin. Çanakkale misali yedi düvel üzerimize gelse biz bunlarla mücadele edecek ruha sahibiz. Silahımız, topumuz, tüfeğimiz olmadığı halde bu FETÖ'cüleri nasıl alt ettiysek, bundan sonra üzerimize gelen kim olursa olsun, onlarla mücadele etmeye hazırız. Şehadet inşallah nasip olacak. Bunun için bütün gazilerimiz hepsi duygulular. Hepsi 'keşke şehit olsaydık' diyorlar. Çocuklarımız bir daha yaşamasın diye her türlü mücadeleyi vermeye hazırız."



Darbe teşebbüsünde şehit olan arkadaşı Yavuz'un "Yavaş yürümeyin. Yavaş yürüdükçe onlar orada polisime sıkıyor, biz gidelim bize sıksınlar" dediğine dikkati çeken Özdemir, gittiklerinde gelen ilk kurşunla Yavuz'un şehit olduğunu anlattı.



Bu tür olaylara karşı artık yavaş adımlarla değil, koşar adımlarla yürüyeceklerini söyleyen Özdemir, "El ele Kürt, Türk, Laz, Çerkez bir olarak, ayrım yapmadan bu işin üstesinden 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da geleceğiz." ifadesini kullandı.



"Verdiğiniz mücadele sonucu darbe girişimi başarısız oldu"



AA Erzurum Bölge Müdürü Demirkol da gazilerin ziyaretinden dolayı onur duyduklarını söyledi.



Türkiye'de binlerce insanın şehit ve gazilere borçlu olduğunu dile getiren Demirkol, "Verdiğiniz mücadele sonucu darbe girişimi başarısız oldu. Eğer başarılı olsaydı bir çoğumuz olmayacaktık. Türkiye bir bütün olarak yok edilmiş olacaktı. Allah'a çok şükür Türkiye bundan sonra sizin gibi insanlar var olduğu sürece bu tür hain girişimlere karşı çıkacaktır. Bizi onurlandırdınız, ziyaretten gurur duyduk." diye konuştu.



Hasta olur diye kapının önüne çıkarmayan annesi, bombaların altına gönderdi



Gaziler Akçay, Çılgı, Asutay ve Özdemir, AA Erzurum Bölge Müdürlüğü duvarlarında asılı olan ve 15 Temmuz gecesi AA foto muhabirlerinin gözünden çekilen darbe fotoğraflarını inceledi.



Fotoğraflardan yaşadıkları anları hatırlayan ve yaralandıkları yerleri gören 15 Temmuz gazileri, duygusal anlar yaşadı.



Bu sırada gazilerden Çılgı, "Annem hava soğuk ve yağışlı olduğunda hasta olurum diye kapının önüne çıkarmazdı. Ama o gece ben 'anne mermilerin altına, bombaların altına gidiyorum hakkını helal et' dediğim zaman o da 'Allah işini gücünü rast getirsin' dedi." ifadelerini kullandı.