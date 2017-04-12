- 15 Temmuz Gazileri Referandum'da 'evet' diyecek



İSTANBUL - Milli İrade Platformu tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı'na katılan gaziler, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum da evet oyu kullanacaklarını açıkladı.

Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı" Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı programda 15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaralanan gaziler referandum da evet oyu kullanacaklarını açıkladı.

'15 Temmuz gecesini bir daha Allah bize yaşatmasın'

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi İstanbul Büyük Şehir Belediyesi önünde açılan yaylım ateşi sonrası gazi olan Cengiz Özdemir, "15 Temmuz gecesini bir daha Allah bize yaşatmasın. Bizim o geceki tek dileğimiz Cumhurbaşkanımızın sağ salim İstanbul'a gelmesiydi. Bütün duamız onun içindi. Zaten ondan sonrada biz gerekeni halledecektik. Saat 02: 30 sıralarında üstümüze açılan ateş sonucu şehit olan, yaralanan arkadaşlarımız ile beraber hastanelere kaldırıldık. Saat 03: 30'da Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a geldiğini duyunca bütün acılarımızı unuttuk. Şimdi milli iradeye sahip çıkmanın tam zamanı. 16 Nisan'da da Allah nasip ederse oyumuzu evet olarak kullanacağız. Türk milletinin 7 yaşında okulda öğrendiği bir şey vardır. 'Varlığım Türk Varlığına Armağan olsun' derken şaka yapmıyorduk, oyunda oynamıyorduk. Okulda öğrendiğimiz Türk milletine bir armağandı" dedi.

'Milli iradeye ve vatanımıza sahip çıkacağız'

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ayağından vurulan demokrasi gazisi Vahit Durgut ise, "16 Nisan'da referandum Türkiye için çok önemli bir gün. Geleceğimiz için, çocuklarımız için Allah'ın izni ile 16 Nisan'da çok büyük bir fark ile evet oyu alacağız. Bizler gaziler olarak 15 Temmuz'da vatanımıza sahip çıktık. Şuanda Cumhurbaşkanımız ile beraber burada bulunan gaziler ve şehit yakınları ile beraber milli iradeye sahip çıkmamızın sonucunu ortaya koymak için buraya geldik. 15 Temmuz akşamını Allah kimseye yaşatmasın. Çok büyük bir acı, çok büyük bir sıkıntıydı. Cumhurbaşkanımız sağ olduktan sonra feriştahı gelsin. Ben bir daha sesleniyorum. Kim var ise hepiniz gelin. Biz buradayız. Biz bu memleketi hiçbir Allah'ın kuluna vermeyiz. Sıkıyorsa gelin. Tek tek değil, hepiniz gelin. Biz ölmedik, biz Türk milletiyiz. Biz Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin torunlarıyız. Bu topraklarda varsa gücü yeten bir karış alsın bizden. 16 Nisan'da Allah'ın izni ile çok büyük fark ile evet oyu alacağız. Milli iradeye ve vatanımıza sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

(SB-ÖFA