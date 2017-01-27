15 Temmuz Gazileri Amasyalıları Duygulandırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Amasya'da düzenlenen programda 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin kahramanlarının anlattıkları Amasyalıları duygulandırırken, Vali Salih Işık ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir de gözyaşlarına hakim olamadılar.



Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde sinema ve dizi oyuncusu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi sonrası Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kum sanatı sanatçısı Veysel Celikdemir'in 15 Temmuz temalı kumdan resim gösterisiyle devam eden programda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı sokağa çıkarak darbecilerin kurşunuyla yaralanan 14 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, Tuzla Orhanlı Gişeler'de darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu bir kolunu kaybeden Üzeyir Civan ile darbe girişimi sırasında tankın egzozunu kıyafetiyle tıkayıp direnişin sembol isimlerinden biri haline gelen Mehmet Şükrü Kıntaş o gece yaşadıklarını anlattıkları karşısında Vali Işık ile eşi Saadet Işık ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in gözlerinin dolduğu görüldü.



Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı programın sonunda ildeki şehit yakınlarına ve gazilere Türk bayrağı verildi. - AMASYA