15 Temmuz Engelsiz Kahramanlar' Oyunu Sahnelendi

Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini konu alan "15 Temmuz Engelsiz Kahramanlar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Güneydoğu Engelli Hakları Derneği'nin girişimiyle Atatürk Kültür Merkezinde seyirciyle buluşan oyun, darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatını konu alıyor.



Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan oyuna, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.



Güneydoğu Engelli Hakları Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin nesilden nesile aktarılması için bu oyunu hazırladıklarını söyledi.



Kavmaz, tiyatroya verdikleri destekten dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ve Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti.



-"Amacımız 15 Temmuz'un mesajını vermek"



15 Temmuz Engelsiz Kahramanlar Tiyatrosu Genel Koordinatörü Uğur Apaydın da 1980 darbesini gören birisi olarak 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması için tiyatro yaptıklarını belirtti.



"Bizim amacımız burada 15 Temmuz'un unutulmaması. Çünkü biz unutmadık. Unutmayı düşünmüyoruz ve unutmayacağız." diyen Apaydın, oyun hakkındaki düşüncelerini şöyle aktardı:



"Oyuncuların tamamı halkın içinden daha önce uyunculuk tercubesi olmayan kişilerden oluşuyor. Amacımız 15 Temmuz'un mesajını vermekti. Bunun halkın içerisinde oyuncu seçimine gittik. Daha önce oyun tecrübesi olmayan gençlere ulaştık. Bu gençler üzerinden bir eleme sistemi oluşturduk. Seçtiğimiz yaklaşık 70 kişi ile eğitimlere başladık. 96 günlük eğitimlerin sonucunda 38 kişilik bir ekip ile devam ettik. Seçim sonrası 81 il programımızın içerisindedir.."



Ömer Halisdemir'i canlandıran oyuncu Emrah Yayan ise çok büyük emekler sonrası buraya geldiklerini belirterek, "Ömer Halisdemir'i oynarken gerçekten öldüğünüzü düşünüyorsunuz." dedi.



Seyircilerden Fatma Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığını, o günleri tekrar hatırlamak için tiyatroya geldiğini ifade etti.