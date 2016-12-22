15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" Etkinliği

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanlar için anma programı düzenlendi.



Şehit Ahmet Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinde göreve başlayan öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, halkın 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösterdiğini söyledi.



Yılmaz, 15 Temmuz gecesi kentte yaşananları anlatarak, "Milletimiz darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi kararlıkları ve dik duruşları ile tarih yazdılar. Bizler de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma gününde kendilerini gönülden yad ederek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız." ifadesini kullandı.



Öğretmen adaylarından 15 Temmuz ruhuyla mesleklerine sarılmalarını isteyen Yılmaz, 15 Temmuz'u sürekli canlı tutmak için gayret göstereceklerini belirtti.



Yılmaz, şunları kaydetti:



"15 Temmuz demokrasi zaferini öğrencilerimize aşılamak için bu programı düzenledik. İnşallah öğretmenlerimizin vereceği güzel eğitimlerle çocuklarımızı ne FETÖ terör örgütü ne PKK ne de diğer farklı terör örgütlerin ellerine bırakmayacağız."



Etkinliğin yapıldığı okulun geçmişte FETÖ'ye bağlı kolej olduğunu anımsatan Yılmaz, "Okul milli eğitime geçtikten sonra 15 Temmuz şehitlerimizden Ahmet Kara'nın ismini verdik." dedi.



Aday öğretmenler adına konuşan Güllü Sufracı da Türkiye'de bir daha darbelerin yaşanmamasını diledi.



Türkiye olarak tüm darbelere "hayır" diyeceklerini aktaran Sufracı, "Vatanımıza milletimize güzel günler diliyoruz. Böyle darbeler istemiyoruz. Biz vatan olarak, millet olarak hepimiz biriz ve beraberiz. Birliğimiz ve bütünlüğümüz bozulmasın. Hepimiz buradayız. Vatanımız için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Etkinliğe Vali yardımcısı Ali Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı Mustafa İlter, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Birlik, diğer yetkililer ile öğretmenler katıldı.