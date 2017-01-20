15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol Turnuvası

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol turnuvası sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol Turnuvası

ANTALYA (AA) – Kumluca'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol turnuvası sona erdi.

Kumluca Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol Turnuvası", final karşılaşmasıyla sona erdi. Kumluca Belediyesi spor salonunda gerçekleştirilen ve 8 takımın katıldığı turnuvada 31 maç oynandı.

Turnuvanın finalinde Kumluca Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Yıldızspor takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Milli Eğitim Müdürlüğü Yıldızspor takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvada Kumluca Belediyesi takımı ikinci olurken, Kumluca Kaymakamlığı ve Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları (KUM-BEK) takımları üçüncülüğü paylaştı. Turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporculara Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer tarafından ödülleri verildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Adalet Ve Kalkınma Partisi, Belediye Başkanı Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürlüğü, Hüsamettin Çetinkaya, Kumluca Belediyesi, Polat Kara, Çetinkaya, 15 Temmuz, AK Parti, Şampiyon
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads