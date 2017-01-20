ANTALYA (AA) – Kumluca'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol turnuvası sona erdi.
Kumluca Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol Turnuvası", final karşılaşmasıyla sona erdi. Kumluca Belediyesi spor salonunda gerçekleştirilen ve 8 takımın katıldığı turnuvada 31 maç oynandı.
Turnuvanın finalinde Kumluca Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü Yıldızspor takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Milli Eğitim Müdürlüğü Yıldızspor takımı turnuvanın şampiyonu oldu.
Turnuvada Kumluca Belediyesi takımı ikinci olurken, Kumluca Kaymakamlığı ve Kumluca Belediyesi Eğitim Kurumları (KUM-BEK) takımları üçüncülüğü paylaştı. Turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporculara Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer tarafından ödülleri verildi.
15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol Turnuvası
Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol turnuvası sona erdi.
ANTALYA (AA) – Kumluca'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kurumlararası Voleybol turnuvası sona erdi.