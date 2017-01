15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri" Programı

Trabzon'un Of ilçesinde, Of Anadolu Lisesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri" adlı program düzenlendi.



Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Müftüsü Recep Onat, KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili İrfan Acar, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, 15 Temmuz konulu slayt ve şehitler için okunan dua ile devam etti.



Fırat, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da yaşananlara dikkati çekerek, "15 Temmuz, milletimize şerefsizce saldıranların başarılı olamadığı tarihi bir gündü. Milletimiz bu hainlere fırsat vermedi. Burada bu duyguları bizlere yaşatan siz değerli öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü tebrik ediyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Sarıalioğlu ise milletin 15 Temmuz'da gereken cevabı verdiğini vurgulayarak, "15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimizin verdiği mücadeleyi gördüğümde bu milletin geleceğinden ne kadar umutlu olmuşsam bugün de burada siz değerli öğrencilerimizin böyle duygu dolu ve anlamlı bir programı görünce daha da umutlandım. Bu millet diz çöktürülemeyecek. Bu millet mazlumların umudu olmaya devam edecek. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Zalimlere fırsat vermesin." diye konuştu.



Konuşmaların ardından, ilçede düzenlenen "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Şehitleri" konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.