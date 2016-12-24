15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" Anısına Sergi

"42. Trabzon Sanatçıları Geleneksel Plastik Sanatlar" sergisi, bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde organize edilen serginin açılışına, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve eşi Şengül Yavuz, AK Parti MKYK Üyesi ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile davetliler katıldı.



Yavuz, burada yaptığı konuşmada, serginin Trabzon'un "sanat şehri" kimliğine ve markasına yakışır bir organizasyon olduğunu belirtti.



Sergide emeği geçenleri kutlayan Yavuz, Güzel Sanatlar Galerisi jüri üyelerine teşekkür belgesi verdi.



Bu yıl, "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri" anısına gerçekleştirilen sergide, 85 sanatçının eserleri yer alıyor. Sergi, 14 Ocak 2017'ye kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.