15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi' Konferansına Katılan Muğla Valisi Amir Çiçek;
Muğla Valisi Amir Çiçek Türk Ocakları Derneği Muğla Şubesi tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Muğla Valisi Amir Çiçek Türk Ocakları Derneği Muğla Şubesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonunda düzenlenen konferansa Vali Çiçek'in yanı sıra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, il müdürleri Türk Ocakları Derneği Muğla Şube Başkanı Hüseyin Akar ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
15 Temmuz'un Muğla için önemli bir yeri olduğunu belirten Vali Çiçek, "15 Temmuz'u bizzat yaşamış biri olarak sizlere o anları anlatacağım. 15 Temmuz'da ülkemiz üzerinde haince bir oyun oynandı. Burada amaç ülkemizi yok etmek ve parçalamaktı. Hainler öyle bir plan yapmışlar ki bir günlük bir çalışma değildi bu. O gece bizim de üzerimizden helikopterler uçtu. Bize de mermi attılar" dedi.
Muğla halkının 15 Temmuz gecesi tek yürek olduğunu ifade eden Çiçek, vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin hainlere geçit vermediğini, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te olduğunu hatırlatan Vali Çiçek, "Bizim o gece önceliğimiz Marmaris'te Cumhurbaşkanımızı korumak ve güvenliğini sağlamaktı. Çünkü ülkemizin başı giderse Türkiye giderdi. Bu nedenle Muğla ve Marmaris'in 15 Temmuz tarihinde önemli bir yeri vardır. Biz Marmaris'te Cumhurbaşkanımızı yüreğimizle, silahımızla korumak için yola çıktık. Gerekirse bu uğurda canımızı veririz dedik" dedi.
Vali Çiçek, Cumhurbaşkanını güvenli bir şekilde Muğla'dan yolcu ettiklerini, ancak ilerleyen saatlerde otele saldırı girişiminin olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Asker kılıklı ihanet çeteleri Cumhurbaşkanımızın otelde olduğunu düşünerek milletin helikopterlerini ve silahlarını bize ve Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmaya çalıştılar. Bu sırada Jandarma Komutanımız da kriz merkezine gelerek, 'Bizim o askerlerle hiç bir bağlantımız yok, tamamen sizlerle beraberiz' dedi. Sahil Güvenlik de aynı durumdaydı. Emniyetteki bütün arkadaşlarımız gece boyu canla ve başla ellerindeki var olan silahlarıyla, bütün gücüyle sonuna kadar mücadele ederken, tüm güvenlik ekibimizle olay gecesinin sabahından itibaren darbeci askerlerin bulunması için canla başla operasyonlar düzenledik. Sonuç olarak orada da başarılı olduk"
Marmaris'te Cumhurbaşkanını kaçırmak veya öldürmek niyetiyle helikopterleriyle, silahlarıyla ellerindeki planlarıyla tüm güçleriyle son noktayı koymaya gelen suikast timine gereken cevabın misliyle verildiğini vurgulayan Vali Çiçek, bu nedenle darbeci askerlerin ormana kaçtığını dile getirdi. Darbeci askerleri taşıyan helikopterlere o gece el konulduğunu aktaran Vali Çiçek, "Elimizde o helikopterleri düşürecek gücümüz olmamasına rağmen el koyduk. Marmaris'te benim polisim bir taraftan yerdeki o canilere ateş etti bir taraftan da kurşun yağdıran helikopterlere ateş etti. İki polisimiz şehit oldu. Vatandaşlar da geldi bizimle orada tek yürek oldu. Biz bu helikopterlere yakıt verdirmeyerek el koyduk" diye konuştu.
Helikopterlere el konulması için Bodrum ve Dalaman'daki komutanları 15 Temmuz gecesi tek tek aradığını söyleyen Çiçek, "Ben o gece o komutanlara tek tek telefon ettim. O komutanların içinde kahramanlar da var, hıyanet içerisinde olanlar da var. Hıyanet edenler de yargı önünde hesabını veriyorlar" dedi.
Vali Çiçek, olaya karışan suikast timinin özel harekat polisleri tarafından yapılan başarılı operasyonlarla kısa sürede yakalandığını belirterek, "Sabaha kadar otelde polislerimizle çatışan suikast timi kaçarak saklandı. Cesaretleri o kadardı. Hepsini de sağ olarak yakaladık. Bölgedeki vatandaşlarımızın hainlerin yakalanmasında büyük çabası ve emeği oldu. Bu hainlere hiç kimse geçit vermedi" dedi.
Konuşmanın sonunda konferansa katkılarından dolayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar tarafından Vali Amir Çiçek'e plaket verdi. - MUĞLA