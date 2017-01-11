15 Temmuz Demokrasi Kahramanları Uşak'ta

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen, "Tecrübe Konuşuyor, Kahramanlar Projesi" kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık gösteren vatandaşların yaşadıklarını aktardığı programın 46'ncısı Uşak'ta gerçekleşti.



Atatürk Kültür Merkezi'nde, moderatörlüğünü Tahir Sarıkaya'nın yaptığı programa saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz gecesi Türkiye'de yaşananlara ilişkin sinevizyon gösterisinin izlendiği etkinlikte konuşan Uşak Valisi Ahmet Okur, 15 Temmuz'un bir ibret vesikası olduğunu, o gece yazılan destanın hiçbir millette görülmediğini kaydetti.



FETÖ'nün darbe girişimine boyun eğmeyen milletin demokrasiye ve ülkesine sahip çıktığını kaydeden Vali Okur, "15 Temmuzda içimizden çıkan kardeş, abi dediğimiz insanlar bu millete silah çektiler. Bu milletin evlatlarının verdiği vergiler ile satın alınan devletimizin tankını, topunu, helikopterini, savaş uçağını yine bu milletin üzerine sürdüler. Kendilerine göre belki onlar için çok ulvi bir gaye için yaptılar. Ama bu millete ihanet Allah'ın izniyle cezasız kalmadı" dedi.



Milletin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü görmekle, hayatta olduğunu bilmekle ve bir ifadesiyle hainlerin karşısına canını seve seve verecek kadar yürekle çıktığını ifade eden Vali Okur, "Bu millet kanıyla canıyla etiyle tırnağıyla darbeye darbe yaptı. Biz televizyonda izlerken kanımız dondu ama İstanbul'da köprüye koşanlar, Ankara'da Genelkurmayı kurtarmaya koşanlar, Külliye'yi kurtarmaya koşanlar, o korkuyu yaşamadılar. O gün oradakiler şahadete koştular. Bugün de aynı ruh devam etmeli, devam ettirilmelidir. Neden derseniz çünkü düşman uyumuyor. Bu millete meydan okunmaz. Bu millet kahraman bir millet. Herhangi bir tehdit olmamasına rağmen Ankara'daki İstanbul'daki o coşkuyu bir ay boyunca aynı geceyi, aynı duyguları artarak Uşak'ta da yaşadık. Gençlerimize, çocuklarımıza 15 Temmuz'u anlatmalıyız. Unutmamalıyız, unutturmamalıyız." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından 15 Temmuz kahramanlarından gazi Danyal Şimşek, şehit eşi ve gazi Türkan Güder ile şehit eşi Rukiye Dağ darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.



Tantuni ustası Danyal Şimşek, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı yakınlarında olduğunu belirterek, "Tankları durdurmak için uzun süre mücadele ettiklerini, en sonunda tankların egzozlarına giysi sopa gibi malzemeleri tıkayarak tankları durdurmayı başardık. Tank durunca içindeki askerler kapakları kendi açtı. Tankın içinde askerler ağlıyorlardı. Biz o tankın içindeki askerlerin kandırıldıklarını düşündük. Bizi ezmeye çalışan askerleri korumaya başladık." dedi.



Eşi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Rukiye Dağ ise o gece yaşanan olayların parti meselesi olmadığını, vatan savunması olduğunu kaydetti.



Beş çocuk annesi şehit eşi gazi Türkan Güder ise eşinin şehit olduğu anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.



Program sonunda Vali Ahmet Okur ve protokol üyeleri şehit ailelerine ve gazilere Türk bayrağı hediye etti.



Etkinliğe Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müstakil Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı,Jandarma Komutanı Albay Nedim Selbisu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.