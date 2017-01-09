15 Temmuz Demokrasi Kahramanları Denizli'de

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen, "Tecrübe Konuşuyor, Kahramanlar Projesi" kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık gösteren vatandaşların yaşadıklarını aktardığı programın 45'incisi Denizli'de gerçekleşti.



15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde, moderatörlüğünü Tahir Sarıkaya'nın yaptığı programa 15 Temmuz kahramanlarından Danyal Şimşek, Türkan Güder, Rukiye Dağ konuşmacı olarak katıldı.



Tantuni ustası Danyal Şimşek, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na giden tankların önünün Basın Ekspres Yolu'nda arabalarla kapatıldığını belirtti.



O arada kalabalıktan birinin "egzozları kapatalım, durur" dediğini ifade eden Şimşek, "Bize de mantıklı geldi. Bizim de elimizde sopa vardı. Egzozlara sopalarla içine ne bulduysak doldurmaya başladık. Onlarca kişi gömlek, atlet ne bulursa tankın egzozunu tıkamaya çalıştı. Tank birkaç dakika sonra durdu. Tank durunca içindeki askerler kapakları kendi açtı. Tankın içinde askerler ağlıyorlardı. Biz o tankın içindeki askerlerin kandırıldıklarını düşündük. Bizi ezmeye çalışan askerleri korumaya başladık." dedi.



"O gece cesaretimiz ve kalplerimizdeki imanla gittik"



Eşi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Rukiye Dağ ise 15 Temmuz gecesi eşi Cuma Dağ'ın şehadet hikayesini anlattığı konuşmasında, o gece yaşanan olayların parti meselesi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:



"Biz AK Parti'ye gitmek istiyorduk ama o gece yaşanan olay bir parti meselesi değildi, memleket meselesiydi. Ben de milletin evine gitmeye karar verdim eşim de benim yanımda oldu. Biz o gece cesaretimiz ve kalplerimizdeki imanla gittik. Biz aynı geminin içindeyiz Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arnavut'uyla. Eğer bu gemi batarsa hepimiz beraber batarız. O yüzden artık birlik beraberlik olma zamanı, artık arı gibi, karınca gibi çalışma zamanı."



"Bizi vuranlar normal asker değildi"



FETÖ'nün darbe girişimine direnmek için, eşi ve oğluyla gittiği Akıncı Hava Üssü önünde açılan ateş sonucu eşini kaybeden, oğlu ile kendisi de yaralanan Türkan Güder, "Bizi vuranlar normal asker değildi, yüzleri maskeliydi." ifadelerini kullandı.



Yaşadığı anları anlatan 5 çocuk annesi Türkan Güder, "Hava üssüne siyah motorlu, siyah kıyafetli, siyah kasklı biri girdi. O içeri girince normal askerler geri çekildi, onların yerine yüzü maskeli askerler geldi. Onlardan kısa boylu birisi 'Emir komuta bende' diye ateş emri verdi. Ateş emri verildiğinde ben ve oğlum öndeydik, eşim arkada." dedi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından o gece Türkiye'de yaşananlara ilişkin sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Programda, Veysel Çelikdemir'in "15 Temmuz" temalı kum sanatı gösterisi büyük alkış aldı.



Programa, Denizli Vali Yardımcısı Cemalettin Cantürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müstakil Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, İl Müftüsü Mehmet Aşık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bin kişilik konferans salonu tamamen dolarken, söyleşi öncesi salonda çalınan marşlara katılımcılar ellerindeki bayraklarını sallayarak eşlik etti.