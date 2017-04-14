15 Temmuz Demokrasi Derneği Genel Merkezi Açıldı

Turgutlu merkezli olarak kurulan 15 Temmuz Demokrasi Derneği'nin genel merkez binası törenle açıldı.



FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Turgutlu ilçesi merkezli olarak kurulan Türkiye genelinde örgütlenme faaliyetinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Derneği'nin Subaşı Mahallesi'nde oluşturulan genel merkez binasının açılışı, darbe girişiminde yaralanarak, gazi olanların katılımıyla yapıldı.



Dernek Genel Başkanı Zekeriya Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ve milletin buna direnişinin unutulmaması amacıyla kurulan derneklerinin genel merkezinin hizmet binasını açmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Gazilerden Safiye Başpınar Bayat ise 15 Temmuz gecesi Allah'a teslim olarak sokaklara çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Hainler, sokaklarda değildi. Onlar, başka işlerin, başka dertlerin peşindeydi çünkü. Kimileri benzin, kimileri de makarna ve ekmek kuyruğundaydılar. Vatan olmadan benzin neye yarar, makarna ne ihtiyacı karşılar, diyemediler. Ahmaktılar. Allah, biz inananlara vermiştir çünkü aklı ve imanı. Biz, iman ettik. Biz teslim olduk ve ayete tabi olduk. 'Zafer, sadece ve sadece inananlarındır' dedik. Bu yüzden galip geldik."



Konuşmaların ardından dernek binası açıldı.



Açılış törenine, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Muhammed Evren, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, AK Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanan Mustafa Öksüz, Sabri Ünal, Üzeyir Civan, Mustafa Gülen, Mehmet Şükrü Kintaş, Danyal Şimşek, Cumaali Bibin de katıldı.