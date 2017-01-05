15 Temmuz Dayanışma Kampanyası Davacı ile Davalıyı Uzlaştırdı

Trabzon'da meydana gelen olayda, damadının arkadaşına telefonda hakarette bulunan şahıs, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na yardım yapınca, uzlaşarak davalık olmaktan kurtuldu.



Geçtiğimiz yılın Mart ayında Trabzon'da meydana gelen olayda, G.Y. (35) isimli şahıs aile içi bir meseleden dolayı arkadaşına yardımcı olmak için arkadaşının Erzurum ilinde yaşayan kayınpederi F.K. (56) 'yı aradı. Telefonu açan F.K. (56), damadının arkadaşı G.Y.'ye hakarette bulununca, G.Y. şikayetçi oldu ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca bu konuda soruşturma başlatıldı.



Soruşturma sırasında, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hukuk bilgisine sahip bir uzlaştırmacı görevlendirildi. Bunun üzerine, G.Y. ve F.K.'yı bir araya getiren uzlaştırmacı, taraflarla müzakerelere başladı. Müzakereler sonrasında uzlaşmayı kabul eden G.Y., arkadaşının kayınpederi olan F.K.'dan bir şartla uzlaşabileceğini beyan etti. 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine ve yaralanan vatandaşlarımıza yönelik Başbakanlıkça başlatılan yardım kampanyasına SMS (kısa mesaj) yoluyla cep telefonundan bağış yaparak yardımda bulunan F.K. uzlaşarak davalık olmaktan kurtuldu.



Trabzon'da 350'yi aşkın kişi uzlaştırıldı



Öte yandan "Uğraşma-uzlaş" sloganıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uzlaştırma Bürosu'nun UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) 'dan aldığı istatistiklere göre, geçtiğimiz 2016 yılında 350'yi aşkın vatandaşın uzlaştırıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de kabul edilen ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan yasa değikliği ile uzlaştırma kavramının daha kapsamlı olarak ele alındığı da yetkililerce ifade edildi. - TRABZON