Elazığ'da, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Halis bakış" resim sergisi açıldı.



Özel bir okulun düzenlediği, öğrenciler tarafından çizilen çok sayıda resmin yer aldığı sergiye, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de katıldı.



Baba Halisdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok duygulandığını belirterek, "Bu memleket bizimdir. Bütün dedelerimiz bu memleketi kanı ile yoğurmuş, bu memleketimize biz sahip olursak bu cennet Türkiye bizimdir. Kimselere vermeyiz." ifadelerini kullandı.



Okulun Kurucu Müdürü Nedim Durgungül, yönetim olarak 15 Temmuz ile alakalı resim, şiir ve kompozisyon dallarında "Halis bakış" konulu yarışma düzenlediklerini söyledi.



15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i çocuklarla buluşturduklarını ifade eden Durgungül, "İşte o kahramanın babası budur. bu ülkede böyle kahramanları yetiştiren böyle babaların olduğunu bizzat göstermiş olduk." dedi.



Durgungül, sergide yer alan resimlerin, öğrencilerin o günle alakalı zihnine yerleşenlerin resmedildiğini kaydetti.



Düzenlenen yarışmada Ömer Halisdemir'i çizerek birinci olan Gökçe Topluk, "Bu resmi yaparken çok dikkatli çalıştım. Sanki benim bir tanıdığım gibi hiç tanımamama rağmen oldukça özen göstermeye çalıştım. Kazandığımda gerçekten çok mutlu oldum. 15 Temmuz adına bir şey yaptığım için gururlandım." ifadelerini kullandı.