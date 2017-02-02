Batman'da, "15 Temmuz Darbe Girişimi, Direniş ve Diriliş Paneli" düzenlendi.



Batman Valiliği tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen panele, güvenlik uzmanı Mete Yarar ve gazeteci yazar Süleyman Işık konuşmacı olarak katıldı.



Yarar, "15 Temmuz'u anlata anlata bitiremediniz" diye soranlara söylenecek bir çift sözleri olduğunu söyledi.



"Bu ülke dünya tarihinde nadir bir vakayı gerçekleştirdi. Silahlı bir grubun önüne silahsız iradesi ile çıkıp onu yendi" ifadelerini kullanan Yarar, şöyle konuştu:



"(15 Temmuz darbe girişimi) Tarihte böyle bir olay yok. Tarihte gerçekleşmiş böyle bir girişimi önleyen bir olay yok. O yüzden bırakın size bizim anlatmamız inşallah yıllarca anlatılacak. Çok daha uzun yıllar sonra da bu ülkenin vatandaşı bu bayrağı dalgalandırmaya devam edecek. Bu günü onurla anacağız. O yüzden bu günü anmış olmamız çok önemli değil, yüz yıl boyunca anacağız."



- "Suriye ve Irak örnekleri ortada"



Yarar, darbe gecesinde şehit olan 246 kahraman sayesinde bugün konuşabildikleri anlattı.



Yarar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Uzağa gitmeyelim önümüzde iki tane yakın örnek var. Hepinizin tanıdıkları vardır, iş yaptığınız insanlar vardır. Bunlar Suriye ve Irak iki örnek ülke. Kardeşin kardeş kanını döktüğü ve bir devlet olmanın ne olduğunu unutulan iki tane örnek önümüzde. Suriye'deki olayın başlangıcına baktığınızda o kadar ufacık bir olaydan başlıyor ki ama ortada kardeşlik olmayınca geldiği nokta bu günkü nokta. O gün eğer başarmış olsalardı bu halk direnmeye devam edecekti. sokak, sokak mahalle mahalle direneceklerdi. Onun hasarı hem Suriye'den, hem Irak'tan daha beter olacaktı. 15 Temmuz'da bir darbe olmadı, 15 Temmuzda bir ülkeyi parçalamak için plan yaptılar."



-"Darbe girişimi Türkiye'yi talan etme projesiydi"



Gazeteci yazar Özışık da, 15 Temmuz'un sadece FETÖ'nün darbe girişimi olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi.



15 Temmuz'un Türkiye'nin parçalanması ve bölünmesi üzerine kurulmuş bir senaryonun ilk ayağı ve girişimi olduğunu belirten Özışık, "15 Temmuz, Güneydoğu'da 25 bin PYD'linin Türkiye sınırından içeri girip taş taş üstünde bırakmayacak şekilde konuşlandığı, aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ta Rumların, Ağrı'da Ermeniler diğer bölgelerde diğer dış güçlerin hazır olduğu bir Türkiye'yi talan etme projesidir." ifadelerini kullandı.



Batman Valisi Ahmet Deniz ise, 15 Temmuz'da milletin hiç biz zaman esareti kabul etmediği ve etmeyeceğini ilan ettiğini söyledi.