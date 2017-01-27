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15 Temmuz'dan Sonra 5 Bin Kişi AİHM'e Başvurdu
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15 Temmuz'dan Sonra 5 Bin Kişi AİHM'e Başvurdu
27 Ocak 2017 Cuma 14:22
15 Temmuz darbe girişiminden sonra 5 bin 300 Türk vatandaşı AİHM'e başvuruda bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra 5 bin 300 Türk vatandaşı AİHM'e başvuruda bulundu.
Kaynak:
Dunya.com
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