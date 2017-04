15 Temmuz'dan 16 Nisan'a" Konferansı

Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu (ANTBİRKAP) Başkanı Cafer Bayraktar, "Kamuoyu 15 Temmuz olgusunu yeterince fark edemedi. 15 Temmuz sadece gaziler ve şehitler noktasında ele alındı." dedi.



Bayraktar, ANTBİRKAP tarafından Mimar Sinan Kültür Merkezinde düzenlenen "15 Temmuz'dan 16 Nisan'a" konulu konferansta, Türkiye'nin geçmişte çok ciddi badireler atlattığını, bunların en önemlisinin de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi olduğunu belirtti.



Türkiye'nin 15 Temmuz'da çok önemli bir olay yaşadığını vurgulayan Bayraktar, "Yaşanan bu olumsuz olay, maalesef kamuoyuna iyi yansıtılamadı, anlatılamadı. Kamuoyu 15 Temmuz olgusunu yeterince fark edemedi. 15 Temmuz sadece gaziler ve şehitler noktasında ele alındı." diye konuştu.



Bayraktar, başbakanlık, bakanlıklar ve birçok kurumun bu konuda çalışmalar yaptığını anlatarak, hain darbe girişimini unutturmayacaklarını, ellerinden gelen her platformda bunu dile getireceklerini söyledi.



Ülkede birlik ve kardeşliği tesis etmek gerektiğine işaret eden Bayraktar, "Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Sivil toplum kuruluşları olarak bizler her adımı atıyoruz ama burada halkımıza büyük görevler düşüyor. Her zaman yan yana, omuz omuza birlik ve dirlik içinde olalım." ifadelerini kullandı.



"Türkiye anayasa sadece darbelerle değişti"



Yeni Anayasa Destekleme Platformu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Başaslan ise 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişiminin atlatıldığını anımsattı.



Bu olumsuz olayı bazı kişilerin tiyatro ve kurgu olarak değerlendirmeye çalıştığına dikkati çeken Başaslan, darbe girişiminin kurgu olmadığının en büyük kanıtının şehitler ve gaziler olduğunu dile getirdi.



Başaslan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu hain darbe girişiminde gazi olanlar, yaralananlar belki bir daha yürüyemeyecek. Kurgu denildi, tiyatro denildi, 248 vatandaşımız boşu boşuna mı şehit oldu? Yüzlerce vatan haini şu anda hapislerde yatıyor. Bizlerde şehit veya gazi olabilirdik ama Antalya olarak darbe girişimi rahat geçirdik, ciddi bir sıkıntı olmadı. Sıkıntı olan yerlerde yuvalar, ocaklar söndü, onların sayesinde burada konuşma fırsatı bulabiliyoruz."



Dünyada anayasa değişikliklerinin 3 veya 5 yılda bir yapıldığını belirten Başaslan, "Ülkemizde anayasalar bugüne kadar sadece darbelerle yenilendi. Ben Kürt kökenli bir vatandaşım. Doğu ve Güneydoğuda darbe anayasalarıyla ocağı yanmayan, ailesinden bir ferdi kaybetmeyen kimse yoktur." şeklinde konuştu.



Konferansa, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.