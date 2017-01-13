15 Temmuz'da Yaşananlar ve Şehit Muhammed Yalçın Anısına Kitap ve Cd Bastırıldı

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, 15 Temmuz ve sonrasında yaşananların ile şehit Muhammed Yalçın anısına bastırılan kitap ve CD'nin tanıtımını yaptı.



Valilik makamında gerçekleşen tanıtıma, Vali Süleyman Tapsız'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk ile şehit Muhammed Yalçın'ın babası Selahaddin Yalçın katıldı. Toplantıda ilk olarak 15 Temmuz günü ve sonrasında yaşananların anlatıldığı CD izlendi.



CD'nin izlenmesinin ardından konuşan Vali Süleyman Tapsız, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak mecburiyetindeyiz. Bunun için, Karaman Valiliği olarak 15 Temmuz akşamı ülkemizde ve ilimizde yaşananları belgeleyen, 16 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit olan hemşehrimiz şehit Muhammed Yalçın anısına 'Millet Destanı' adında özel bir kitap ve CD hazırlattık. 15 Temmuz 2016'da, milletimiz devletimizin başı ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında demokrasiyi, hukuku, milli iradeyi, anayasayı ve seçtiklerini korumak için bir araya gelmiş, ölümüne mücadele etmiştir. Demokrasi nöbetlerinde 29 gece sabahlayan, içerideki ve dışarıdaki tüm şer güçlere, devletinin, milletinin, istiklalinin ve istikbalinin yanında olduğunu gösteren on milyonlarca vatandaşımıza borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bu süreçte Türkiye, bir avuç hainin dışında, 79 milyon vatandaşının tamamıyla, tüm dünyaya, tarih boyunca örnek gösterilecek bir özgürlük ve demokrasi dersi vermiştir. Milletimiz, terör örgütlerine olduğu gibi darbe heveslilerine de meydanı bırakmayacağını cümle aleme göstermiştir. 15 Temmuz Türkiye'nin ve Türk milletinin, vatanı, özgürlüğü ve geleceği söz konusu olduğunda nasıl tek yürek, tek ses, tek nefes olabildiğinin ispatıdır. Milletimizin milli iradeye ölümüne sahip çıktığı, meydanlarda milli irade nöbeti tuttuğu gündür. Halkın gücünün üstünde başka bir güç olmadığının bütün karanlık güçlere, hainlere ve onların içimizdeki işbirlikçilerine bir kez daha öğretildiği gündür. Halkın gücünün, tankın ve silahın gücünü yendiği gündür. Darbecilere halkın darbe yaptığı gündür. Bu milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının bir kez daha ilan edildiği gündür. Bundan böyle hiçbir gücün, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum" diye konuştu.



"Oğlumla gurur duyuyorum"



Karaman Valiliği tarafından bastırılan ilk kitap ve CD'yi Vali Süleyman Tapsız'ın elinden alan Selahaddin Yalçın, "Vatan ve bayrağımız için 15 Temmuz gecesi oğlumu şehit verdim. Oğlumla gurur duyuyorum. Devletimiz her zaman yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu kitabın ve CD'nin bastırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Bastırılan kitap ve CD'ler toplantıya katılan basın mensuplarına da verildi. - KARAMAN