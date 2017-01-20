15 Temmuz'da Kaçırılan Tümamiral Metin Özel O Anları Anlattı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in kaçırılmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarınca hazırlanan 190 sayfalık iddianamede, şüpheliler Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, Üsteğmen İsa Demirbilek, Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş'ün tutuklu olduğu, şüpheliler Binbaşı Mustafa Köroğlu ve Kurmay Albay Uğur Yıldız'ın firari olduğu, Üsteğmen Orhan Arı ile Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran'ın ise tutuksuz şüpheli olarak yer aldı. Tümamiral Mesut Özel de müşteki sıfatıyla yer aldı.



"KELEPÇELEYİP AĞZINI BANTLADILAR"



İddianamede, şüphelilerden Zafer Gümüş'ün kalkışma öncesi 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldığı, burada kalkışmaya iştirak etmeyecek ya da karşı faaliyette bulunacakları değerlendirilen üst rütbeli askerleri etkisiz hale getirmek için yapılacak planların ele alındığı, bu çerçevede de, Tümamiral Mesut Özel'in konutundan zorla alınarak 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapattırıldığı kaydedildi. Şüphelilerden Zafer Gümüş, Ertürk Murat Cansaran ve Orhan Arı'nın ellerinde uzun namlulu silahlarla 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine giderek, ceza ve tutukevi personeline baskı yaptıkları koğuşu boşalttıkları, diğer şüpheliler Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün'ün de müştekiyi cebir ve şiddet kullanarak konutunda derdest ettikleri, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantlayarak cezaevine götürdükleri belirtildi. Tümamiral Mesut Özel'in derdest edilerek cezaevine kapatılması planını da Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olan şüpheli Uğur Yıldız ile Deniz Harp Okulu Akdeniz Öğrenci Tabur Komutanı şüpheli Cüneyt Aydoğan'ın organize ettikleri, diğer şüphelilere bu yönde emir ve talimat verdiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.



TÜMAMİRAL OLAY GECESİNİ ANLATTI



İddianamede, müşteki Tümamiral Mesut Özel'in olaya ilişkin ifadesine de yer verildi. Önce telefonla arandığını ve görmesi gereken önemli bir mesajın olduğunu söyleyen Özel daha sonra da kendisini evden alması için Binbaşı Mustafa Köroğlu'nun geldiğini ve kendisini araca davet ettiğini söyledi. Özel, "Araç hareket ettikten kısa bir süre sonra karanlık bir yerde durdu. Mustafa Binbaşı bana 'Arkadaşlar binecek' dedi. Hemen kapılar açıldı ve Deniz Üsteğmen İsa Demirbilek ve Deniz Piyade Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı araca hızla bindiler. Beni çift taraflı sıkıştırdılar. Bu esnada zannediyorum ki Binbaşı Mustafa Köroğlu arkasına dönerek benim ağzımı bantladı. Aynı anda sağımda ve solumda bulunan üsteğmenler ellerimi plastik kelepçe ile kelepçelediler, başımı eğdiler. Daha sonra araç tekrar hareket etti. Bu sırada Binbaşı Mustafa Köroğlu elinde bulanan bir zarf veya kağıda bakarak bana hitaben 'Komutanım sıkıyönetim ilan edildi, TSK yönetime el koydu ve sizi güvenli bir yere götürme talimatı aldım' dedi. Bir müddet sonra Deniz Harp Okulundan dışarıya çıktık. Kapıdan çıkış esnasında nöbetçilerin görmemesi için başımı elleriyle iyice bastırdılar" dedi.



"CEZAEVİ GİRİŞ TUTANAĞI İMZALATMAK İSTEDİKLER"



Daha sonra cezaevine vardıklarını, araçtan önce Mustafa Binbaşı çıktı ve sonra kendisini çıkarttıklarını anlatan müşteki Özel, "Cezaevi ekibi geldi fakat onlar şaşkın gibilerdi ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Sanıyorum 1. Ordu Harekat Merkezi ile görüşerek beni oraya tutuklu olarak alacaklarını öğrendiler. Önce beni getiren denizci üsteğmenler rütbelerimi, rozetlerimi söktüler. Pantolon kemerimi çıkardılar. Ağzımdaki bantı açtılar ve ben detektörün diğer tarafına telefon ve diğer eşyalarım bıraktırılarak geçtim. Beni getirenler ayrıldılar" dedi. Kendisine cezaevi giriş tutanağı imzalatmak istediklerini ancak neden alındığını ve avukatı ile görüştürülmediği, tutuklama müzekkeresini görmediğini ve darp raporu alınmadığı için evrakı imzalamadığını söyledi.



"MESUT ORADAN DERHAL ÇIK BİRLİĞİNİN BAŞINA GEÇ"



Gece saat 02.00 sıralarına kadar cezaevinde tutulduktan sonra cezaevinde bulunan bir yarbaydan telefonunu istediğini anlatan Özel, "Telefonumla Koramiral Adnan Özbal'ı arayarak, Maltepe Askeri Cezaevinde tutuklu olduğumu ve salıverilmem için 1. Ordu Komutanlığından emir beklendiğini söyledim. Oda bana 'Merak etme ben görüşüp seni oradan çıkarttıracağım' dedi. Çok kısa süre içerisinde gizli numaradan beni Deniz Kuvvetleri komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu aradı. Cezaevi müdür yardımcısı olan ismini bilmediğim yarbayı telefona istedi ve kendisine benim derhal salıverilmem için emir verdi. Yarbay da 1. Ordu Komutanlığından emir bekliyorum' dedi ve telefonu tekrar bana verdi. Kuvvet komutanı bana 'Mesut oradan derhal çık ve İstanbul Tersanesi Komutanlığına git orası emniyetli, oradan birliğinden güvendiğin şahısları ara ve birliğinin emniyetini al ve başına geç' talimatını verdi" dedi.



CEZAEVİNDE ÇIKARAK TAKSİYLE BİRLİĞİNİN BAŞINA DÖNDÜ



Bir süre daha bekletildikten sonra eşyalarını alarak cezaevinden çıktığını anlatan Özel, Çevirdiği bir taksiyle birliğine döndüğünü güvendiği adamlarla birlikte birliğini emniyet altına aldığını ve kendisini cezaevine kapatan askerleri gözaltına aldırdığını ve ertesi gün ilgili makamlara teslim ettiğini söyledi.



3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ



Tüm şüpheli askerler hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs eden ve Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ise 11 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde gönderildi.



